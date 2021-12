ACH Volley ekspresno do evropske zmage

Ljubljančani so tekmo začeli zbrano, si že na začetku priigrali zanesljivo prednost, ki so jo do konca le še večali. Alen Šket je odlično serviral, Nikola Gjorgiev in Jan Pokeršnik sta bila zanesljiva v napadu, delovala je obramba, svoje pa je dodal tudi tekmec, ki je v prvem nizu storil deset napak.

Začetek drugega niza ni bil tako blesteč, gostje so celo povedli za dve točki, toda stvari so hitro prišle na svoje mesto. Kmalu je bilo jasno, da se bo ponovila zgodba iz prvega niza. Ukrajinci so preslabo sprejemali začetne udarce, prav tako pa niso našli načina, kako zaustaviti ljubljanski napad. Pokeršnika so sicer dvakrat blokirali, Gjorgiev pa jim je paral živce.

Ko so oranžni zmaji na začetku tretjega niza, v katerem so priložnost dobili tudi igralci s klopi, v igro so vstopili Gregor Pernuš, Jure Okroglič, Matej Kök, Filip Rutar in Nemanja Perničić, povedli z 8:2, je bilo jasno, da tekma ne bo dolgo trajala. Videti je bilo, kot da bi se gostiteljem mudilo pred TV-zaslone na ogled tekme njihovih rivalov iz Maribora, ki bodo na Poljskem gostovali v ligi prvakov, tekmovanju, v katerem so dolgo let nastopali sami, lani pa jim je Merkur Maribor z zmago v finalu državnega prvenstva to pravico "ukradel".

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Lvivu.