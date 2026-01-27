ACH Volley favorit, Panvita Pomgrad po presenečenje

ACH Volley - Tours FOTO: Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si pot v veliki finale Pokala Slovenije priigrali po zmagah nad Šoštanjem Topolšico v osmini finala tekmovanja, Calcit Volleyjem v četrtfinalu in Alpacem Kanalom v polfinalu. Nekoliko lažjo pot je imela Panvita Pomgrad, ki je najprej odpravila KEKOOpremo Žužemberk, zatem Fužinar Sij Metal Ravne, v polfinalu pa se je rešila iz že izgubljenega položaja in po hudem boju slavila nad Krko.

Slovenski prvaki so imeli v dosedanjem delu sezone naporen urnik, saj so izmenično nastopali v elitni Ligi prvakov in domačem prvenstvu, še dodatno pa tudi v pokalnem tekmovanju. A tudi menjave ritma niso šle na roke tekmecem, ki v Sportklub prvi ligi niso uspeli iztržiti več kot niza, vendar podajalec ljubljanske zasedbe, Gregor Ropret, vseeno priznava, da so se morali s soigralci za zmago večkrat precej potruditi: "Vemo, da je bila naša ekipa v tej sezoni sestavljena s ciljem, da skušamo nekaj postoriti tudi v Ligi prvakov in da so to naši glavni cilji. Poleg vsega pa je treba pohvaliti tudi kakovost slovenske lige. Kar nekaj igralcev nas že nekaj časa ni igralo v slovenskem prvenstvu in menim, da je kar nekaj klubov na res lepi ravni. Zato si tudi mi ne moremo privoščiti, da bi tekme igrali s pol moči ali ne dovolj dobro pripravljeni. Prav na tekmi proti Panviti Pomgrad se je lepo pokazalo, kaj se zgodi, če nismo 100-odstotni. Premagati nas poskuša vsak tekmec, nam vzeti vsaj niz ali dva. Ne glede na naporen ritem smo uspeli ostati neporaženi, naš strokovni štab opravlja res dobro delo. V ekipi lepo rotiramo, poskušamo paziti na svoje zdravje, a kljub temu biti na tekmah tisti pravi. Zaenkrat nam to dobro uspeva in upam, da bo tako ostalo tudi do konca sezone."

ACH Volley Ljubljana je doslej osvojil 15 naslovov pokalnih prvakov, kljub visokim ciljem v Ligi prvakov pa po besedah Ropreta motiva za osvajanje domačih lovorik nikoli ne manjka: "Čim so v igri lovorike, smo vedno vsi zelo motivirani. Za to živimo in treniramo. Takšne tekme so tudi za nas po vseh teh letih še vedno res velika motivacija in upam, da se naši nasprotniki ne tolažijo s tem, da bi jih odigrali polovično. V Celje gremo pokazat, zakaj smo na teh tekmovanjih v vlogi favoritov. Naš cilj je pripeljati prvo lovoriko te sezone v Ljubljano."

Ljubljanske odbojkarje še pred finalnim obračunom pokala Slovenije čaka zahtevna preizkušnja v elitni Ligi prvakov. V sredo bodo gostovali v turški Ankari, kjer bo na sporedu povratna tekma proti Ziraatu. Na prvi tekmi v Tivoliju so bili Turki boljši z 3:0, tudi obračun iz Ankare pa bomo v sredo ob 17.50 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Ropret je za konec še razkril, kako vidi sobotnega tekmeca in kaj bo potrebo storiti, da v Zlatorogu ne bo prišlo do presenečenja: "S Panvito Pomgrad smo se pomerili prav pred kratkim in lahko rečem, da nas je zelo, zelo dobro namučila. V ekipi imajo lepo razporejene moči na vseh pozicijah, še posebej pa so nevarni, če dobro servirajo, podobno, kot so to storili proti nam v Tivoliju. Zavedamo se, da bomo morali biti v finalu veliko boljši kot smo bili na tej ligaški tekmi. Ključno bo, da jim ne bomo dopustili razviti njihove igre. Ne smemo si dovoliti, da bi nas spravili v takšne težave, kot so nas nazadnje. Če bomo tekmo začeli s pravim pristopom in igrali tako kot znamo, bo tudi tekmecem proti nam zelo težko."

Na drugi strani mreže bodo stali Sobočani, ki so v tej sezoni tako na ligaških tekmah kot v pokalnem tekmovanju večkrat dokazali, da so lahko izjemno neugodni nasprotniki, ki veliko stavijo na dober servis, veliko borbenost in ekipni duh. Ta jim je v veliki meri pomagal do polfinalne zmage nad Krko, ki so se ga v taboru Panvite Pomgrad zares razveselili. "Naša pot do finala je bila za nas kar zahtevna. V osmini finala proti Žužemberku smo odigrali prepričljivo in zmagali brez izgubljenega niza, a že takoj zatem nas je čakal za nas vedno zelo neugoden nasprotnik, ravenski Fužinar. Še težje je bilo v polfinalu, v katerem nas je čakala močna ekipa Krke. Tekmo smo začeli v nekakšnem krču in stvari niso stekle po naših načrtih. Po izgubljenih prvih dveh nizih smo v tretjem le odigrali našo igro, na koncu pripravili preobrat ter zmagali s 3:2. Vzdušje po tekmi je bilo fenomenalno in zagotovo še precej boljše, kot če bi zmagali s 3:0, je uvodoma dejal kapetan soboške zasedbe," Urban Drvarič.

Panvita Pomgrad bo v pokalnem finalu igrala prvič po dolgih 16 letih, v klubskih vitrinah pokala zmagovalcev še nimajo, zato si je še toliko bolj želijo: "Po 16 letih se je naša ekipa ponovno uvrstila v finale in ker je od takrat, ko je zadnjič napadala pokalno zmago, minilo že kar nekaj časa, se za tokratni finale zanima veliko število Prekmurcev. Upam, da nas bo na tribunah Zlatoroga podprlo okoli 400 do 500 navijačev. To bi nam zares veliko pomenilo. Vsi se zavedamo, kakšna ekipa je ACH Volley in da velja za favorita. Eden od naših adutov bo zagotovo sproščenost, saj se zavedamo, da bodo imeli nasprotniki s tekmo Lige prvakov v Turčiji le nekaj dni prej naporen ritem tekem. S sproščenostjo in spočitostjo ter dobro pripravo na tekmo, verjamem, da lahko pripravimo presenečenje. Zagotovo pa bo potrebno igrati na najvišjem nivoju, kar smo ga sposobni," je pred sobotnim finalom še povedal Drvarič.