Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

ACH Volley favorit, Panvita Pomgrad po presenečenje

Ljubljana, 27. 01. 2026 12.12 pred 19 dnevi 5 min branja 0

Avtor:
N.M.
ACH Volley

V soboto, 31. januarja, bomo v dvorani Zlatorog v Celju priča zaključnemu dejanju odbojkarskega Pokala Slovenije za sezono 2025/26. ACH Volleyju Ljubljana, ki odkrito računa na novo lovoriko, bo načrte skušala prekrižati Panvita Pomgrad iz Murske Sobote.

ACH Volley - Tours
ACH Volley - Tours
FOTO: Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si pot v veliki finale Pokala Slovenije priigrali po zmagah nad Šoštanjem Topolšico v osmini finala tekmovanja, Calcit Volleyjem v četrtfinalu in Alpacem Kanalom v polfinalu. Nekoliko lažjo pot je imela Panvita Pomgrad, ki je najprej odpravila KEKOOpremo Žužemberk, zatem Fužinar Sij Metal Ravne, v polfinalu pa se je rešila iz že izgubljenega položaja in po hudem boju slavila nad Krko.

Slovenski prvaki so imeli v dosedanjem delu sezone naporen urnik, saj so izmenično nastopali v elitni Ligi prvakov in domačem prvenstvu, še dodatno pa tudi v pokalnem tekmovanju. A tudi menjave ritma niso šle na roke tekmecem, ki v Sportklub prvi ligi niso uspeli iztržiti več kot niza, vendar podajalec ljubljanske zasedbe, Gregor Ropret, vseeno priznava, da so se morali s soigralci za zmago večkrat precej potruditi: "Vemo, da je bila naša ekipa v tej sezoni sestavljena s ciljem, da skušamo nekaj postoriti tudi v Ligi prvakov in da so to naši glavni cilji. Poleg vsega pa je treba pohvaliti tudi kakovost slovenske lige. Kar nekaj igralcev nas že nekaj časa ni igralo v slovenskem prvenstvu in menim, da je kar nekaj klubov na res lepi ravni. Zato si tudi mi ne moremo privoščiti, da bi tekme igrali s pol moči ali ne dovolj dobro pripravljeni. Prav na tekmi proti Panviti Pomgrad se je lepo pokazalo, kaj se zgodi, če nismo 100-odstotni. Premagati nas poskuša vsak tekmec, nam vzeti vsaj niz ali dva. Ne glede na naporen ritem smo uspeli ostati neporaženi, naš strokovni štab opravlja res dobro delo. V ekipi lepo rotiramo, poskušamo paziti na svoje zdravje, a kljub temu biti na tekmah tisti pravi. Zaenkrat nam to dobro uspeva in upam, da bo tako ostalo tudi do konca sezone."

ACH Volley - Tours
ACH Volley - Tours
FOTO: Damjan Žibert

ACH Volley Ljubljana je doslej osvojil 15 naslovov pokalnih prvakov, kljub visokim ciljem v Ligi prvakov pa po besedah Ropreta motiva za osvajanje domačih lovorik nikoli ne manjka: "Čim so v igri lovorike, smo vedno vsi zelo motivirani. Za to živimo in treniramo. Takšne tekme so tudi za nas po vseh teh letih še vedno res velika motivacija in upam, da se naši nasprotniki ne tolažijo s tem, da bi jih odigrali polovično. V Celje gremo pokazat, zakaj smo na teh tekmovanjih v vlogi favoritov. Naš cilj je pripeljati prvo lovoriko te sezone v Ljubljano."

Ljubljanske odbojkarje še pred finalnim obračunom pokala Slovenije čaka zahtevna preizkušnja v elitni Ligi prvakov. V sredo bodo gostovali v turški Ankari, kjer bo na sporedu povratna tekma proti Ziraatu. Na prvi tekmi v Tivoliju so bili Turki boljši z 3:0, tudi obračun iz Ankare pa bomo v sredo ob 17.50 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Ropret je za konec še razkril, kako vidi sobotnega tekmeca in kaj bo potrebo storiti, da v Zlatorogu ne bo prišlo do presenečenja: "S Panvito Pomgrad smo se pomerili prav pred kratkim in lahko rečem, da nas je zelo, zelo dobro namučila. V ekipi imajo lepo razporejene moči na vseh pozicijah, še posebej pa so nevarni, če dobro servirajo, podobno, kot so to storili proti nam v Tivoliju. Zavedamo se, da bomo morali biti v finalu veliko boljši kot smo bili na tej ligaški tekmi. Ključno bo, da jim ne bomo dopustili razviti njihove igre. Ne smemo si dovoliti, da bi nas spravili v takšne težave, kot so nas nazadnje. Če bomo tekmo začeli s pravim pristopom in igrali tako kot znamo, bo tudi tekmecem proti nam zelo težko."

Na drugi strani mreže bodo stali Sobočani, ki so v tej sezoni tako na ligaških tekmah kot v pokalnem tekmovanju večkrat dokazali, da so lahko izjemno neugodni nasprotniki, ki veliko stavijo na dober servis, veliko borbenost in ekipni duh. Ta jim je v veliki meri pomagal do polfinalne zmage nad Krko, ki so se ga v taboru Panvite Pomgrad zares razveselili. "Naša pot do finala je bila za nas kar zahtevna. V osmini finala proti Žužemberku smo odigrali prepričljivo in zmagali brez izgubljenega niza, a že takoj zatem nas je čakal za nas vedno zelo neugoden nasprotnik, ravenski Fužinar. Še težje je bilo v polfinalu, v katerem nas je čakala močna ekipa Krke. Tekmo smo začeli v nekakšnem krču in stvari niso stekle po naših načrtih. Po izgubljenih prvih dveh nizih smo v tretjem le odigrali našo igro, na koncu pripravili preobrat ter zmagali s 3:2. Vzdušje po tekmi je bilo fenomenalno in zagotovo še precej boljše, kot če bi zmagali s 3:0, je uvodoma dejal kapetan soboške zasedbe," Urban Drvarič.

Preberi še 'Analiza je enaka po zmagi ali po porazu', Ropret pred odhodom v Turčijo

Panvita Pomgrad bo v pokalnem finalu igrala prvič po dolgih 16 letih, v klubskih vitrinah pokala zmagovalcev še nimajo, zato si je še toliko bolj želijo: "Po 16 letih se je naša ekipa ponovno uvrstila v finale in ker je od takrat, ko je zadnjič napadala pokalno zmago, minilo že kar nekaj časa, se za tokratni finale zanima veliko število Prekmurcev. Upam, da nas bo na tribunah Zlatoroga podprlo okoli 400 do 500 navijačev. To bi nam zares veliko pomenilo. Vsi se zavedamo, kakšna ekipa je ACH Volley in da velja za favorita. Eden od naših adutov bo zagotovo sproščenost, saj se zavedamo, da bodo imeli nasprotniki s tekmo Lige prvakov v Turčiji le nekaj dni prej naporen ritem tekem. S sproščenostjo in spočitostjo ter dobro pripravo na tekmo, verjamem, da lahko pripravimo presenečenje. Zagotovo pa bo potrebno igrati na najvišjem nivoju, kar smo ga sposobni," je pred sobotnim finalom še povedal Drvarič.

Pred moškim finalom med ACH Volleyjem Ljubljana in Panvito Pomgrad, ki se bo začel ob 17. uri, bo na sporedu tudi ženski finale, ki bo na sporedu ob 14. uri. V njem se bodo za pokalno zlato merile odbojkarice GEN-I Volleyja in OTP banke Branik.

Vstopnice so na voljo na Eventimu.

odbojka pokal ach panvita

ACH nudil dober odpor, a ostal brez niza v Ankari

Žoga priletela v glavo novinarja: Nevarnost preti vedno in povsod

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534