Odbojka

ACH Volley ali Fenerbahče? Prva tekma se bliža

Ljubljana, 05. 03. 2026 18.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
ACH Volley

Odbojkarje ljubljanskega kluba ACH Volley ob 19.50 čaka prva četrtfinalna tekma evropskega pokala CEV proti turškemu velikanu Fenerbahčeju. Spektakel si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Oranžni zmaji so skupinski del Lige prvakov sklenili na tretjem mestu, s čimer so izpolnili svoj osnovni cilj in se preselili v četrtfinale evropskega pokala CEV, kjer je konkurenca izjemno močna. "Nekatere ekipe v pokalu CEV so močnejše od določenih ekip, ki so v Ligi prvakov napredovale v naslednji krog. Kakovost obračunov je vsaj na podobni ravni kot v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju," je pred današnjo tekmo povedal kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut.

ACH Volley
ACH Volley
FOTO: Damjan Žibert

Ta se bo skupaj s soigralci udaril z izjemno uglednim in močnim tekmecem. V dvorano Tivoli namreč prihaja turški velikan Fenerbahče, o katerem v ljubljanskem taboru govorijo z izbranimi besedami. "Gre za zasedbo, ki bi lahko po kakovosti, ki jo premore, igrala v Ligi prvakov," meni Alen Pajenk, ki je med letoma 2015 in 2017 nosil dres kluba iz Istanbula, s spoštovanjem pa je o tekmecu govoril tudi glavni trener Igor Kolaković. "Glede na investicije bi moral Fenerbahče letos postati turški prvak. Ta tekma je za nas velika motivacija. Igralci, ki igrajo za Fenerbahče, so zagotovilo za njihovo kakovost," je o klubu, katerega dres med drugim nosijo Fabian Drzyzga, Adis Lugumdžija, Earvin Ngapeth, Luka Marttila in Barthelemy Chinenyeze, dejal črnogorski strokovnjak.

Kanal A in VOYO: ACH Volley - Fenerbahče
Kanal A in VOYO: ACH Volley - Fenerbahče
FOTO: 24ur.com
odbojka pokal cev ach volley fenerbahče četrtfinale

Emi Jurič se podaja čez veliko lužo

