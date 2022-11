ACH Volley in Calcit Volley uspešna v srednjeevropski ligi

Še druga zmaga za aktualne prvake

Ljubljančani so brez posebnih težav prišli do druge zmage na turnirju. Čeprav so se slovaški novinci v ligi izkazali za solidno ekipo z dobrim blokom, proti slovenskim prvakom niso imeli nikakršnih možnosti. Varovanci Radovana Gačiča so s servisi povzročali kar nekaj težav njihovemu sprejemu, razlika pa je bila tudi v realizaciji napadov.

V prvem nizu so se Slovaki tekmecem do sredine niza odlično upirali, dolgo časa so tudi vodili. Po njihovem vodstvu s 16:14 pa so po zaslugi dobre obrambe in bloka Matica Videčnika zmaji dosegli štiri točke prednosti, tekmec je še izenačil na 19:19, v končnici pa so bili favoriti precej bolj zbrani, niz je z asom končal Filip Šestan.

Podoben prvemu je bil drugi niz, do izida 21:20 je bilo še vse odprto. Da pa ni bilo presenečenja, je po izidu 23:21 poskrbel Daniel Koncilja, ki je najprej v statistiko vpisal blok, nato pa še as.

Še najlažje so Slovenci dobili tretji niz, že sredi njega so s štirimi zaporednimi točkami, tri je prispeval Koncilja, vodili 17:11, niz pa mirno pripeljali do konca. Ob Koncilji sta se izkazala še korektor Nikola Gjorgiev, ki je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme, in Klemen Šen, mladenič je namreč odlično držal sprejem, k zmagi pa dodal devet točk.