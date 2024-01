ACH Volley ligo prvakov končuje v Toursu

Čeprav jim v francoskem prvenstvu za razliko od slovenskih prvakov ne gre najbolje, so prepričani, da presenečenja ne bodo dopustili in da se bodo uvrstili med najboljših osem ekip.

Na prvi medsebojni tekmi so Francozi zmagali s 3:1, a po dvoboju so Slovenci imeli občutek, da so premagljiva ekipa. ACH Volley je dobil prvi niz, nato pa dva izgubil po povsem izenačenem boju s 23:25. Četrtega so gosti dobili nekoliko lažje in iz Ljubljane odnesli poln izkupiček. Pri tem pa so videli, da mlada ljubljanska zasedba, v kateri je takrat blestel predvsem Luka Marovt, niso ekipa, ki bi jo lahko podcenjevali. V Ljubljani se je v francoski ekipi izkazal predvsem Brazilec Aboubacar Drame, dosegel je 21 točk.

Tekma v Toursu se bo v sredo začela ob 20. uri.