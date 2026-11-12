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Odbojka
Zgodba se razvija

Zaspan začetek drugega niza za ACH

Ljubljana, 12. 11. 2026 17.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. K.I.
ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja v Hali Tivoli igrajo povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti nizozemski ekipi Orion Stars. Oranžni zmaji so na prvi tekmi v Doetinchemu slavili s 3:0, povratno tekmo pa začeli z zmago v prvem nizu s 25:21. Tekmo lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

V uvodu srečanja so Ljubljančani v tekmo vstopili z dvema zaporednima točkama. Nato pa so se prebudili tudi Nizozemci in povedli. Njihovo vodstvo je trajalo vse do 9:10, ko so se Ljubljančani zbrali in prešli v vodstvo z dvema točkama prednosti. Odbojkarji ACH-ja so nato stopili na plin in pokazali vso svojo kvaliteto ter zasluženo iz točke v točko višali prednost. Odbojkarji Orion Starsa so se nato le uspeli zbrati in znižati zaostanek za slovenskimi prvaki na zgolj dve točki. Ko se je v zaključku lomil prvi niz so Ljubljančani z odličnimi servisi in požrtvovalno igro v obrambi prišli do zaslužene zmage v prvem nizu s 25:21.

CEV LP (M): ACH Volley - Orion Stars
CEV LP (M): ACH Volley - Orion Stars
FOTO: VOYO

V drugi niz so bolje vstopili Nizo

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V primeru napredovanja Ljubljančane v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju čaka azerbajdžanski Baku, ki je po porazu na prvi tekmi z 2:3 v nizih, v gosteh proti Sportingu iz Lizbone slavil s 3:2 in nato dobil še zlati niz s 15:13.

Nizozemsko ekipo, pri kateri od letos igra tudi slovenski podajalec Gregor Pernuš, je ACH že lani izločil v prvem krogu na uspešni kvalifikacijski poti do skupinskega dela lige prvakov. Letos so morali Orion Stars v prvem krogu opraviti z makedonskim UGD Štipom, medtem ko je bil ACH prost. Varovanci Igorja Kolakovića so pred tednom dni dvoboj na Nizozemskem dobili s 3:0, a sta bila prva dva niza precej izenačena.

Ljubljančani v drugi evropski obračun sezone prihajajo s popotnico petih zmag. Poleg slavja proti Orion Stars so v prvenstvu zanesljivo ugnali i-Vent Maribor, Krko in ravenski Fužinar, pred tem pa v slovenskem superpokalu še Panvito Pomgrad.

Kljub daljši klopi zmajev črnogorskega stratega Kolakovića skrbi stanje nekaterih igralcev. Kapetana Tine Urnauta tako ali tako čaka daljše okrevanje, ob tem imata težave s poškodbo še podajalec Uroš Planinšič in srednji bloker Jošt Kržič.

Izid, Liga prvakov, kvalifikacije, 2. krog, povratna tekma:
ACH Volley Ljubljana - Orion Stars Doetinchem

CEV Liga prvakov - kvalifikacije: ACH Volley Ljubljana - Orion Stars
CEV Liga prvakov - kvalifikacije: ACH Volley Ljubljana - Orion Stars
FOTO: 24ur.com
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odbojka ach orion liga prvakov

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