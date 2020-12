ACH Volley namučil večkratnega evropskega prvaka, tretji poraz Calcita v Trevisu

Ljubljančani bodo v Kazan, ki bo februarja gostil drugi turnir, odšli s tremi točkami, ki so jih dobili, ker poljska ekipa Jastrzebski Wiegel zaradi okužb z novim koronavirusom v Berlin ni dopotovala. Šest točk je na domačem turnirju zbrala ekipa Recycling Berlin, ki je premagala slovenske prvake, proti Rusom pa pokazala precej slabši odpor, kot so ga nudili varovanciMatije Pleška.

Ti so imeli le en slab trenutek. To je bila druga polovica prvega niza, ko jim je nekoliko popustil sprejem, kar je moštvo s kopico ruskih reprezentantov in francoskim zvezdnikom Earwinom Ngapethomznalo izkoristiti. Drugi niz so nato Ljubljančani zanesljivo dobili, v tretjem in četrtem pa se je odvijal ogorčen boj za vsako točko, obakrat so oranžni zmaji klonili predvsem v končnici.

Najučinkovitejši igralec ljubljanske vrste je bil z 21 točkami Mitar Djurić, na drugi strani jih je Maksim Mihajlov dosegel 20.

Calcit brez možnosti

Kamničanke so po osvojenemu zgodovinskemu nizu v ligi proti Fenerbahceju dobile upanje, da bi lahko proti Francozinjam prišle tudi do prve zmage, a se je to izkazalo za račun brez krčmarja. Olivera Kostić Brulec tokrat ni bila tako razpoložena kot proti Turkinjam, nasploh je pri Calcitu šepala igra v napadu, v katerem so pogrešale Ano Marijo Vovk, ki se je poškodovala dan prej. V prvih dveh nizih so Slovenke zaostale že na začetku, najdlje pa so se upirale v tretjem.