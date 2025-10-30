Svetli način
Odbojka

ACH Volley v boju za Ligo prvakov danes proti moštvu Orion Stars

Ljubljana, 30. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Odbojkarje ACH Volleyja danes čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti nizozemskemu moštvu Orion Stars. "Našo igro lahko dvignemo na dosti višji nivo," je pred obračunom, ki ga boste lahko od 17.45 spremljali na Kanalu A in VOYO, povedal Tonček Štern.

ACH Volley - Orion Stars
ACH Volley - Orion Stars FOTO: 24ur.com

Slovenski državni prvaki so na gostovanju na Nizozemskem slavili s 3:1, kljub zmagi pa s predstavo niso bili zadovoljni. "V končnicah smo naredili razliko, pritisnili in zmago prinesli domov. S tem nivojem ne moremo biti zadovoljni, saj lahko našo igro dvignemo na dosti višji nivo," pred povratnim obračunom razmišlja Tonček Štern.

29-letnik je ACH okrepil tekom poletja, zanj bo pa to prva domača tekma na klubskem nivoju v Hali Tivoli. "Na reprezentančni ravni smo dokazali, da lahko v polni dvorani uživamo igralci in navijači. Zdaj je lep trenutek, da to desežemo še na klubski ravni," je še dodal Štern.

Povratni kvalifikacijski obračun med ACH Volleyjem in nizozemskim Orion Stars si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 17.45 naprej. V vlogi komentatorjev ga bosta z vami pospremila Matic Flajšman in Jasmin Čuturić.

