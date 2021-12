ACH Volley po preobratu do pokalne lovorike

Letos neporaženi odbojkarji ACH Volleyja se veselijo 13. naslova pokalnih zmagovalcev. Do njega so prišli po trnovi poti, saj so že zaostajali z 0:2, a na koncu vendarle prišli do preobrata. Mariborčani, ki so lovili peti naslov, so dva niza odigrali odlično, nato pa jim je zmanjkalo moči, kar so izkušeni tekmeci znali izkoristiti.

Štajerci so v Tivoliju gostovali minulo soboto in na prvenstvenem dvoboju gladko izgubili, zato jim v napovedih niso pripisovali veliko možnosti, da bi postali prva ekipa, ki bi letos ugnala ljubljansko moštvo. In začetek tekme tudi ni kazal na to, da bi lahko imeli oranžni zmaji težko delo. Četa Mladena Kašića je dolgo časa držala vodstvo, toda tekmecem za več kot za tri točke ni pobegnila.

Mariborčani so potrpežljivo čakali na svojo priložnost, pred končnico izenačili, v njej pa prek razpoloženega Ahmeda Ihbajrija prišli do vodstva 24:22. Matic Videčnik je ljubljansko nekaj časa še držal med živimi, z blokom svoji ekipi tudi priboril priložnost za zmago v nizu, a gosti se niso dali, nekdanji odbojkar ACH Volleyja Uroš Pavlović jim je v "dolgem podaljšku" z blokom zagotovil vodstvo 1:0.

To je dalo državnim prvakom vlilo dodatnih moči. Hitro so prebrodili nekaj kriznih minut na začetku drugega niza, se povsem razigrali, sredi niza že vodili s 17:10, igralci ACH Volleyja so bili videti nemočni. Po zaostanku 13:20 so sicer dosegli štiri zaporedne točke, a to v gostujoči vrsti ni povzročilo panike. Zaustavili so nalet tekmecev in zanesljivo prišli do vodstva 2:0.

Tudi v tretjem nizu so se Štajerci še kar nekaj časa držali, nato pa jim je zmanjkovalo moči. Domači strateg je tudi zadel z nekaterimi menjavami, predvsem sprejem je postal zanesljivejši, s tem tudi igra v napadu. Razigral se je korektor Nikola Gjorgiev, blokerja sta prav tako odlično opravila delo, posledica pa je bila, da so Ljubljančani tri nize dobili dokaj gladko. Rezultat so nadzorovali od začetka do konca, posebne drame ni bilo niti v enem izmed treh zadnjih nizov.

Pri zmagovalcih je 27 točk prispeval Gjorgiev, Videčnik je v statistiko vpisal pet blokov, Alen Šket se je izkazal s servisi, dosegel je tudi dva asa. Pri gostih je bil z 31 točkami najučinkovitejši Ihbajri, odlično je serviral Janez Kržič, vknjižil tudi tri ase, pet točk pa je v bloku dosegel Pavlović.

Izid:

ACH Volley - Merkur Maribor 3:2 (-18, -20, 21, 17, 11).