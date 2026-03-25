ACH Volley po izjemnem boju tesno poražen v Piacenzi

Že sam začetek tekme od strani ACH Volleyja je nakazoval, da bomo v Piacenzi spremljali predstavo za odbojkarske saladokusce. Uvodno točko za ljubljansko zasedbo je prispeval neustavljivi reprezentančni korektor Tonček Štern, Bonovalenta na drugi strani pa je poslal žogo v avt za spodbudno vodstvo 21-kratnih slovenskih državnih prvakov z 0:2.

Ko je Štern z dvema zaporednima točkama povišal vodstvo ACH-ja na 1:5, je bilo jasno, da smele napovedi iz ljubljanskega tabora o zmagi že na prvi tekmi niso bile iz trte izvite. Varovanci trenerja Igorja Kolakovića so iz točke v točko stopnjevali ritem in sredi niza ušli že na prednost šestih točk (15:21). Tedaj se je zdelo, da bi to moral biti lažji sprehod do zmage v uvodnem nizu, a to je bil - kot se je izkazalo nekaj trenutkov zatem - račun brez krčmarja. Domači so nekoliko pritisnili na plin in zahvaljujoč napakam v ljubljanskem napadu prišli do velikega preobrata in zmage po podaljšani igri prvega niza s 30:28.

Tudi v drugem nizu je ACH dolgo časa držal korak s slovitim italijanskim moštvom. Do izida 21:19 za domače so bili kapetan Tine Urnaut in druščina v igri za izenačenje na 1:1 v nizih, toda v zaključku tega dela igre so prišle do izraza bogate izkušnje odbojkarjev Piacenze za zmago s 25:20. Mnogi so pričakovali "metlo" Piacenze, potem ko je ACH največ zahvaljujoč lastnim napakam zapravil zelo lepo priložnost za precej ugodnejši rezultat po dveh odigranih nizih. Toda gostje se niso predajali, znova so vzpostavili pravo ravnotežje v igri in preudarno gradili napade, ki so obrodili sadove z zmago v tretjem nizu po podaljšani igri s 27:29.

Pri ACH-ju je znova navdušil Tonček Štern, ki sta se mu v napadu priključila še sila nadarjeni Braslovčan Luka Marovt in prekaljeni srednji bloker Alen Pajenk. Še večja rapsodija v igri Ljubljančanov je sledila v neverjetnem četrtem nizu. V teh trenutkih je vse skupaj delovalo kot dobro naoljen stroj, Italijani na drugi strani pa so bili povsem dotolčeni. Ko je semafor kazal impresivnih +8 za ACH (8:16), je bilo bolj ali manj jasno, da bo o zmagovalcu prvega polfinalnega obračuna odločal zadnji, peti niz. Ljubljančani so četrti niz dobili z 20:25.

Namesto da bi dokončali delo, so odbojkarji ACH Volleyja povsem po nepotrebnem s tremi napakami v napadu tako rekoč podarili tri točke nasprotniku, ki pa je preveč kakovosten, da se ne bi razveselil tega darila.

Pokal CEV, polfinale, prva tekma, izid:

Piacenza - ACH Volley 3:2 (30:28, 25:20, 27:29, 20:25, 15:4)