ACH Volley po velikem preobratu izsilil tretjo tekmo polfinala

Odbojkarji ACH so v Tivoliju proslavljali dramatično in prigarano zmago.

Odbojkarji ACH Volleyja ostajajo "živi", čeprav je po dveh nizih povratne tekme kazalo, da se bo po 16 letih končala njihova vladavina na domači sceni. Potem ko so prvo tekmo v Kamniku gladko izgubili z 0:3, so tokrat že zaostajali z 0:2. Njihova igra v prvih dveh nizih ni dajala nikakršnega upanja, toda v tretjem nizu, ko je v igro vstopil Uroš Pavlović, so začeli igrati bolje, prišli do preobrata in tako ostajajo v igri za 17. naslov državnega prvaka in 16. zaporednega.

Calcit je v prvih dveh nizih "letel" po igrišču. Kazal je energijo, kakovost, iznajdljivost. Razpoložen je bil Jan Klobučar, razpoloženi so bili igralci ob mreži, tako da je šlo Ljubljančanom, ki so bili videti nemočni, že pošteno za nohte. Toda v tretjem nizu tekmecem niso dopustili niti enega prehoda v vodstvo. Odločilno prednost so si priigrali po izidu 17:16, ko so dosegli pet točk v seriji, to je z blokom zaključil Božidar Vučićević. Tudi v četrtem nizu so gostje minimalno vodili le na začetku, v vseh drugih delih pa so izid nadzorovali prvaki. Ti so nato v "tie breaku" izkoristili psihološko prednost in vendarle prišli do zmage.

Vučićević je bil z 22 točkami najučinkovitejši igralec tekme, tri je dosegel neposredno s servisa, štiri pa z bloki. Pri Kamniku jih je Klobučar zbral 18, Purić se je izkazal s petimi bloki.

Merkur Maribor prvi finalist

Odbojkarji Merkur Maribora so na povratni tekmi polfinala 1. DOL za moške doma s 3:0 premagali Salonit Anhovo in se z izidom 2:0 uvrstili v finale. Odbojkarje Merkurja poškodba libijskega korektorja Ahmeda Ihbajrija, ki si je v drugem nizu prve tekme v Kanalu zlomil roko, ni spravila s tira. Kot so obljubili, so stopili skupaj, dokazali, da imajo dovolj široko klop, in se prek Salonita že z drugo gladko polfinalno zmago uvrstili v finale.

Ihbajrija je na korektorskem mestu spet zamenjal Alen Šket, na mestu sprejemalca pa je Ukrajinec Jevgenij Kisiljuk dobil prednost pred Žigom Donikom. Da so Mariborčani kljub težavam kakovostnejša ekipa, je pokazal že začetek, prav Kisiljuk in Šket sta poskrbela za vodstvo 6:3. Gostje so sicer hitro vzpostavili ravnotežje, celo povedli s 17:16, toda nato se je domačemu trenerju Sebastijanu Škorcu obrestovala menjava Mihe Cafutes Titom Kovačičem, po njegovih servisih, tudi enim asom, so Mariborčani prišli do vodstva 20:17, zmage domačih v nizu pa Primorci niso več ogrozili.

V drugem nizu je bil na igrišču enosmeren promet, tretji pa je bil spet izenačen, pa čeprav so ga gostitelji odprli z vodstvom 5:1, nato pa vodili tudi z 10:5. Toda Kanalci so jih ujeli, po asu Ireneja Karnelapa pred končnico celo povedli z 20:18. Nato pa so naredili nekaj nepotrebnih napak, na drugi strani je odgovornost v svoje roke prevzel Rok Možič, z 18 točkami najučinkovitejši igralec tekme, ki je s pomočjo Šketa poskrbel, da se tekma ni podaljšala. Mladi up slovenske odbojke jo je končal kar z asom.