ACH Volley po zmagi nad Alpacemom v finalu s Panvito

Državni prvaki so letos v prvenstvu že gostovali v Kanalu in se dobro namučili za zmago s 3:2 v nizih. A takrat so igrali brez vseh okrepitev, tokrat pa trener Igor Kolaković ni tvegal. V igro je z izjemo ne povsem zdravega kapetana Tineta Urnauta takoj na igrišče poslal vse razpoložljive moči.

Domači so po dveh asih Dina Vinkovića sicer na začetku povedli s 5:2, toda favoriti so s servisi Tončka Šterna znali odgovoriti. S šestimi zaporednimi točkami so prišli v prednost, ki so jo sicer takoj zapravili, toda njihov drugi nalet je zdržal dlje, težav z osvojitvijo niza niso imeli.