Odbojka

ACH Volley po zmagi nad Alpacemom v finalu s Panvito

Ljubljana, 14. 01. 2026 21.49 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Trentino - ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja in Panvite Pomgrada so se uvrstili v finale pokala Slovenije, ki bo 31. januarja v Celju. Ljubljanska ekipa je v polfinalu v Kanalu gladko premagala Alpacem s 3:0, več dela so imeli Prekmurci, ki so v domači dvorani v Murski Soboti že zaostajali z 0:2, a nato storili preobrat in zmagali s 3:2.

Državni prvaki so letos v prvenstvu že gostovali v Kanalu in se dobro namučili za zmago s 3:2 v nizih. A takrat so igrali brez vseh okrepitev, tokrat pa trener Igor Kolaković ni tvegal. V igro je z izjemo ne povsem zdravega kapetana Tineta Urnauta takoj na igrišče poslal vse razpoložljive moči.

Domači so po dveh asih Dina Vinkovića sicer na začetku povedli s 5:2, toda favoriti so s servisi Tončka Šterna znali odgovoriti. S šestimi zaporednimi točkami so prišli v prednost, ki so jo sicer takoj zapravili, toda njihov drugi nalet je zdržal dlje, težav z osvojitvijo niza niso imeli.

Odbojkarji ACH Volleyja so upravičili vlogo favoritov in se po zmagi proti Alpecemu iz Kanala brez izgubljenega niza (0:3) uvrstili v veliki finale pokala Slovenije.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Domači so se nato še držali, do polovice drugega niza, nato pa je ljubljanska ekipa povsem zagospodarila na igrišču, v tretjem nizu je tekmecem dovolila le 13 točk. Štern je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Alen Pajenk je v statistiko vpisal 11 točk in štiri bloke. Pri domačih je Jaka Sešek dosegel deset točk, Rok Jerončič se je izkazal s štirimi asi.

Druga polfinalna tekma je bila precej bolj izenačena. V prvih dveh nizih so bili bolj razpoloženi Novomeščani, nato pa so se razigrali gostitelji. V tretjem nizu so zanesljivo vodili od začetka do konca, v četrtem so si odločilno prednost priigrali s petimi zaporednimi točkami po izidu 10:10 in servisih Urbana Drvariča, tudi v "tie breaku" pa so takoj ušli in ga mirno pripeljali do konca.

Igor Kolaković (desno) je tokrat lahko računal na vse razpoložljive moči.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Sani Adžović in Stefan Mirković sta pri zmagovalcih dosegla 18 točk, pri Krki jih je 14 dosegel Danijel Koncilja.

Slovenski pokal, polfinale, izida tekem:
Alpacem Kanal - ACH Volley 0:3 (-18, -20, -13)

Panvita Pomgrad - Krka 3:2 (-20, -20, 20, 16, 7)

odbojka polfinale ach volley panvita pomgrad pokal slovenije

