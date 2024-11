ACH Volley poražen tudi na drugi tekmi Lige prvakov

Napovedi, da se bodo slovenski prvaki v Tivoliju težko kosali z glavnim favoritom skupine, so se uresničile. Ljubljančani pravih možnosti niso imeli, so pa izkoristili slabe trenutke tekmecev v drugi polovici tretjega niza, ki so ga v končnici na veselje več kot 3000 gledalcev tudi dobili. Toda to je bilo tudi vse, kakovostna in izkušena poljska ekipa je opozorilo znala sprejeti, se v četrtem nizu spet zbrala in tekmo mirno pripeljala do konca.

Poljska ekipa ima v svojih vrstah število reprezentantov različnih držav, a osrednje ime prvega niza ni bil nihče od njih. Ljubljančani, ki so dobro odgovorili na uvodni pritisk tekmecev, izničili njihovo prednost 4:7 in povedli z 11:8, so dolgo časa dobro sprejemali servise, a ko je na servisno črto drugič prišel organizator igre poljske ekipe Jan Firlej, so se začele težave in prišlo je do preobrata. Poljaki so s šestimi zaporednimi točkami prišli do vodstva 19:15, nato pa z zanesljivo igro v napadu, v kateri se je izkazal izkušeni olimpijski prvak, Francoz Kevin Tillie, držali prednost. Niz je z asom končal Jakob Kochanowski.

Precej lažje so gosti prišli do zmage v drugem nizu. Že na začetku so povedli s 4:0, nato tudi 11:5, Klemen Šen, ki je zamenjal Luko Marovta, je s servisi poskrbel, da so se oranžni zmaji približali na 14:18, toda več jim ekipa iz Varšave ni dopustila. Spet ji je na varno razdaljo z začetnimi udarci pomagal priti Firlej.