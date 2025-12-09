V ACH Volleyju pred odhodom v Trento poudarjajo, da se Italijanov ne bojijo

Izkušeni srednji bloker Alen Pajenk je poln hvale za italijansko ekipo, a meni, da se jih z dobro taktično pripravo da presenetiti. "Poskušali jih bomo zaustaviti, jih z močnimi servisi odriniti od mreže in iskati protinapade. Vsekakor ne potujemo v Trento, da si tam ogledamo mesto, ga že dobro poznamo, gremo na zmago, zavedamo pa se, da nas čaka težka naloga," meni najstarejši slovenski reprezentant, ki se zaveda, da bo imel glavno vlogo v italijanski vrsti reprezentant Alessandro Michieletto .

"Njega je težko zaustaviti. S podajalcem Riccardom Sbertolijem sta neverjetno uigrana, Michieletto žogo grabi na veliki višini, tako da ga je težko blokirati. Zato bomo morali opraviti dobro delo v obrambi, da poberemo kakšno žogo, dve več kot ponavadi," trdi Pajenk.

Čeprav poleg "azzurrov" Michieletta, Sbertolija, Danieleja Lavie , ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, in Gabrieleja Laurenzana v njem igrajo brazilski reprezentant Flavio , ameriški reprezentant Gabi Garcia , romunski reprezentant Bela Bartha , francoski reprezentant Theo Faure , nemški reprezentant Simon Torwie in španski reprezentant Jordi Ramon , Pajenk meni, da Trento ni močnejši od italijanske reprezentance.

Kljub zvenečim imenom pa se tekmecev ne boji niti mlajši del ljubljanske ekipe, ki se je s Trentinom že meril. "Noben od nas se jih ne boji. Osredotočamo se na nas, vemo, da imamo dobro ekipo. Če pa bomo imeli še malo sreče, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Se pa mladi od vseh tekem najbolj veselimo prav te tekme, predvsem zaradi energije okoli kluba in dvorane, jaz osebno pa tudi zaradi Michieletta, ki je zame eden najboljših igralcev na svetu," je dejal Luka Marovt.

Ljubljanska ekipa se bo na pot z avtobusom podala v sredo zjutraj, na tekmi pa jo bo spodbujal tudi za en avtobus navijačev.