Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi OdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

V ACH Volleyju pred odhodom v Trento poudarjajo, da se Italijanov ne bojijo

Ljubljana, 09. 12. 2025 16.35 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.F. , Ž.Ž.
Komentarji
1

Po uspešno opravljenih kvalifikacijah odbojkarje ACH Volley čaka skupinski del lige prvakov. Igrali bodo v močni skupini skupaj s Trentinom, Ziraatom in Toursom, njihov prvi tekmec pa bo v četrtek v gosteh italijanski prvak Trentino, ki je letos nekoliko spremenil ekipo in tudi zamenjal trenerja, ne vodi ga več slovenski selektor Fabio Soli.

Izkušeni srednji bloker Alen Pajenk je poln hvale za italijansko ekipo, a meni, da se jih z dobro taktično pripravo da presenetiti. "Poskušali jih bomo zaustaviti, jih z močnimi servisi odriniti od mreže in iskati protinapade. Vsekakor ne potujemo v Trento, da si tam ogledamo mesto, ga že dobro poznamo, gremo na zmago, zavedamo pa se, da nas čaka težka naloga," meni najstarejši slovenski reprezentant, ki se zaveda, da bo imel glavno vlogo v italijanski vrsti reprezentant Alessandro Michieletto.

ACH Volley - Radnički
ACH Volley - Radnički FOTO: Luka Kotnik

"Njega je težko zaustaviti. S podajalcem Riccardom Sbertolijem sta neverjetno uigrana, Michieletto žogo grabi na veliki višini, tako da ga je težko blokirati. Zato bomo morali opraviti dobro delo v obrambi, da poberemo kakšno žogo, dve več kot ponavadi," trdi Pajenk.

 Čeprav poleg "azzurrov" Michieletta, Sbertolija, Danieleja Lavie, ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, in Gabrieleja Laurenzana v njem igrajo brazilski reprezentant Flavio, ameriški reprezentant Gabi Garcia, romunski reprezentant Bela Bartha, francoski reprezentant Theo Faure, nemški reprezentant Simon Torwie in španski reprezentant Jordi Ramon, Pajenk meni, da Trento ni močnejši od italijanske reprezentance.

ACH Volley - Radnički
ACH Volley - Radnički FOTO: Luka Kotnik

Kljub zvenečim imenom pa se tekmecev ne boji niti mlajši del ljubljanske ekipe, ki se je s Trentinom že meril. "Noben od nas se jih ne boji. Osredotočamo se na nas, vemo, da imamo dobro ekipo. Če pa bomo imeli še malo sreče, se lahko nadejamo dobrega rezultata. Se pa mladi od vseh tekem najbolj veselimo prav te tekme, predvsem zaradi energije okoli kluba in dvorane, jaz osebno pa tudi zaradi Michieletta, ki je zame eden najboljših igralcev na svetu," je dejal Luka Marovt.

Ljubljanska ekipa se bo na pot z avtobusom podala v sredo zjutraj, na tekmi pa jo bo spodbujal tudi za en avtobus navijačev.

CEV LP (M): Trentino - ACH Volley
CEV LP (M): Trentino - ACH Volley FOTO: VOYO
odbojka cev liga prvakov ach volley alen pajenk luka marovt
Naslednji članek

Tudi, ko je slika narisana perfektno, so možne izboljšave

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ddolores
09. 12. 2025 18.08
+1
Nisem vedel, da imajo v Trenti odbojko.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385