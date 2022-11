ACH Volley pred polnimi tivolskimi tribunami izgubil s turško Bankaro

Poraz Ljubljančanov v boju za drugo mesto in s tem nastop v osmini finala še ni usoden, jasno pa je, da bodo morali varovanci Radovana Gačiča izgubljeni točki nekje nadomestiti, za to bodo imeli še tri priložnosti.

Zaenkrat so sicer še na drugem mestu, imajo štiri točke, točko več od nemškega Powervolleys Dürna in dve več od Ankare, ampak bodo v nadaljevanju pri teh dveh ekipah gostovali, za zaključek pa bodo gostili še vodilno Perugio, ki je v tretjem krogu Düren premagala s 3:0. ACH Volley je pred 14 dnevi zabeležil prvo zmago v ligi po petih letih, oranžni zmaji so bili prepričani, da lahko na drugi zaporedni domači tekmi vknjižijo še drugo. A naleteli so na razpoloženega tekmeca, ki je tiste, ki so videli njegov poraz v Dürnu kar nekoliko presenetil, in dokazal, da znajo igrati dobro tudi na gostovanjih in ne samo v domači dvorani, v kateri so me drugimi namučili Perugio.

Da so prišli do pomembne zmage, je zaslužen predvsem njihov servis. Že na začetku tekmo so izkoristili težave slovenskih prvakov s sprejemom in povedli z 12:5. Slovenci so sicer za tem vzpostavili ravnotežje se približali na 14:18, toda zaključek je spet pripadel gostom, ki so gladko prišli do vodstva z 1:0, že v prvem nizu so dosegli štiri ase in tri bloke. Na začetku drugega niza se je položaj obrnil. V njem so bili domači tisti, ki so ušli, po zaslugi Nikole Gjorgieva in Alena Šketa, ki sta v nizu skupaj dosegla 12 točk, pa prednost zadržali do konca. Ko so po izenačenem boju izkoristili drugo zaključno žogo za vodstvo z 2:1, je marsikdo v polnem Tivoliju pomislil, da so tudi strli odpor tekmeca. A ta se ni dal, boj za vsako točko se je nadaljeval, gosti so v četrtem prišli do prednosti 12:8, domači so jih lovili, a ujeli jih niso.