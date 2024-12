ACH Volley pred zahtevnim gostovanjem na Poljskem

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana v torek nadaljujejo z nastopi v elitni Ligi prvakov. Na dosedanjih treh tekmah so slovenski aktualni prvaki zabeležili tri poraze, vendar prikazali dober odpor in namučili tekmece na poti do zmag. Poleg Poljakov so se merili še proti belgijskemu Greenyard Maaseiku (2:3) in nemškemu BR Volleys (1:3).

Ljubljančani so z izjemo Lige prvakov v preostalih tekmovanjih še nepremagljivi in so vodilni v domačem prvenstvu. Na začetku novega koledarskega leta pa jih že čaka prvi vrhunec sezone, in sicer finale pokalnega tekmovanja, v katerem se bodo v Velenju pomerili z ekipo i-Vent Maribor.