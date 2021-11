ACH Volley še sedmič uspešen v srednjeevropski ligi

Ljubljančani so na svoji sedmi tekmi srednjeevropske lige prišli do sedme zmage in se vrnili na sam vrh lestvice. Pospešen ritem tekem varovancem Mladena Kašića ne pride do živega, tudi tokratna tekma je pokazala, da imajo letos široko klop.

Ljubljančani so pokazali zelo zanesljivo igro v napadu in na sprejemu, dobro pa so tudi servirali, dosegli so osem asov, od tega Matej Kök štiri. Mariborčan v ljubljanski ekipi je bil s 14 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.