ACH Volley še tretjič poražen v ligi prvakov

Ljubljanska ekipa je dobro ocenila, proti komu ima največ možnosti za zmago. Francoski prvaki so se pokazali kot premagljiva ekipa, a je mladim gostiteljem, ki so sicer dobili prvi niz, v izenačenem boju zmanjkalo nekaj izkušenj. Predvsem v končnicah drugega in tretjega niza, ki so jih gosti dobili s tesnim izidom.

"Čas je za prvo zmago. To lahko dosežemo z dobrimi servisi in agresivnostjo," je pred tekmo s francoskimi prvaki dejal domači trener Radovan Gačič. Njegovi varovanci so potrebovali nekaj časa, da so začeli uresničevati njegove napotke, začetek namreč ni bil zanesljiv. Sredi prvega niza so gosti po bloku Maticu Videčniku vodili s 13:9, toda nato so prišli trenutki domače ekipe.

Razpoložen je bil predvsem nov up slovenske odbojke, 18-letni Luka Marovt, ki je z dvema zaporednima asoma ekipo povedel v vodstvo z 18:17, z blokom Jana Pokeršnika pa so oranžni zmaji povedli z 20:18. Prednosti v nizu pa niso več izpustili iz rok. Marovt jim je zagotovil prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristil kapetan Nikola Gjorgiev.

Še več preobratov je ponudil drugi niz. Ljubljanska ekipa je nadaljevala dobro serviranje, Gjorgiev je bil neusmiljen v napadu, a tudi gosti so igrali dobro. Nekajkrat so zaostali za dve točki, nazadnje po dveh zaporednih asih Danijela Koncilje za 15:13. Gosti so prvi as dosegli šele pred končnico, Željko Čorić je z njim postavil izid 18:21. Domači so se še približali na točko zaostanka, a tekmecev niso ujeli.