ACH Volley se v Kamnik ne misli vračati

Moška serija za odbojkarskega državnega prvaka se je začela pričakovano. Odbojkarji ACH Volleyja, ki na domačih igriščih letos niso izgubili tekme, so na prvi finalni tekmi v Kamniku brez večjih težav ugnali Calcit, tekmo so dobili s 3:0. Ker bosta naslednji tekmi v Ljubljani, so s tem dokazali, da se v Kamnik ne mislijo vračati.

Ljubljanska ekipa je bila v prednosti od začetka do konca obračuna. Potem ko so v prvem nizu gostje vodili z 20:15, so nekaj negotovosti povzročile štiri zaporedne točke Kamničanov, toda branilci naslova so se pravočasno zbrali, do konca so tekmecu dopustili vsega točko.

V drugem nizu take negotovosti ni bilo, malo več dela so Kamničani oranžnim zmajem spet povzročili v tretjem nizu, sredi njega so se približali na 16:17, toda v nadaljevanju so favoriti zanesljivo opravili svojo nalogo in za 22. naslov državnega prvaka potrebujejo le še dve zmagi na domačem igrišču.

Ljubljančani so bili boljši v vseh elementih, čeprav imajo zagotovo še rezerve, ki jih tokrat ni bilo potrebno aktivirati. Najučinkovitejši igralec tekme je bil pričakovano Tonček Štern, dosegel je 20 točk, od tega dve z asoma in štiri z bloki. Luka Marovt je dodal 17 točk, pri domačih je 18 točk dosegel Jurij Oman.

Naslednja tekma bo v soboto v dvorani OŠ Maksa Pečarja v Črnučah.