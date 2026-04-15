Odbojka

ACH Volley se v Kamnik ne misli vračati

Ljubljana, 15. 04. 2026 22.12 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Calcit Volley - ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Calcit Volley s 3:0 (20, 18, 19).

Moška serija za odbojkarskega državnega prvaka se je začela pričakovano. Odbojkarji ACH Volleyja, ki na domačih igriščih letos niso izgubili tekme, so na prvi finalni tekmi v Kamniku brez večjih težav ugnali Calcit, tekmo so dobili s 3:0. Ker bosta naslednji tekmi v Ljubljani, so s tem dokazali, da se v Kamnik ne mislijo vračati.

Ljubljanska ekipa je bila v prednosti od začetka do konca obračuna. Potem ko so v prvem nizu gostje vodili z 20:15, so nekaj negotovosti povzročile štiri zaporedne točke Kamničanov, toda branilci naslova so se pravočasno zbrali, do konca so tekmecu dopustili vsega točko.

V drugem nizu take negotovosti ni bilo, malo več dela so Kamničani oranžnim zmajem spet povzročili v tretjem nizu, sredi njega so se približali na 16:17, toda v nadaljevanju so favoriti zanesljivo opravili svojo nalogo in za 22. naslov državnega prvaka potrebujejo le še dve zmagi na domačem igrišču.

Ljubljančani so bili boljši v vseh elementih, čeprav imajo zagotovo še rezerve, ki jih tokrat ni bilo potrebno aktivirati. Najučinkovitejši igralec tekme je bil pričakovano Tonček Štern, dosegel je 20 točk, od tega dve z asoma in štiri z bloki. Luka Marovt je dodal 17 točk, pri domačih je 18 točk dosegel Jurij Oman.

Naslednja tekma bo v soboto v dvorani OŠ Maksa Pečarja v Črnučah.

odbojka ach volley kamnik finale državno prvenstvo

