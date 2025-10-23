Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

ACH Volley se z Nizozemske vrača z 'mešanimi vtisi'

Doetinchem, 23. 10. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Odbojkarji ACH Volley so novo sezono odprli z zmago v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, na gostovanju so bili s 3:1 v nizih boljši od Orion Stars, pri čemer so zadnja niza dobili na razliko. Vesel rezultat, manj pa predstava na parketu dvorane SaZa, so bili Ljubljančani enotni po tekmi.

Odbojkarji ACH Volley se domov vračajo s pomembno zmago.
Odbojkarji ACH Volley se domov vračajo s pomembno zmago. FOTO: CEV

"Pričakovali smo težek dvoboj. Nikomur ni lahko igrati tukaj, na Nizozemskem, in tudi nam ni bilo. Kljub temu da nam ni stekel servis, prav tako napad na visoke žoge, smo vseeno uspeli izvleči pozitiven rezultat," je črto pod pomembno zmago potegnil trener Ljubljančanov Igor Kolaković.

Odbojkarji ACH so silovito krenili v srečanje in prvi niz dobili s 25:20. Nizozemci so ekspresno izenačili, v tretjem in četrtem nizu pa so tehtnico na stran gostov prevesile predvsem izkušnje. A zmago bodo Ljubljančani morali potrditi pred domačim občinstvom.

"Naredili smo majhen korak h končni uvrstitvi v naslednji krog, vse skupaj pa moramo potrditi na povratnem obračunu naslednji četrtek v Tivoliju," je še dodal Kolaković.

Tonček Štern (na desni) je zablestel s 26 točkami.
Tonček Štern (na desni) je zablestel s 26 točkami. FOTO: CEV

Med zvezdniškimi okrepitvami v vrstah najtrofejnejšega slovenskega odbojkarskega kluba je bil pred sezono tudi Tonček Štern, ki je zablestel s 26 točkami, a vendarle ni bil povsem zadovoljen. Razlog je jasen.

"Vtisi po tekmi so malce mešani. Zagotovo smo veseli zmage in rezultata tega izjemno pomembnega obračuna na Nizozemskem. Kar pa se tiče naše igre, ne smemo biti ravno zadovoljni," je izpostavil dolgoletni slovenski reprezentant.

"Pričakovali smo zelo težko tekmo ter žilavega nasprotnika in na koncu se je pokazalo ravno to. Razen uvodnega niza smo se skozi celotno tekmo dosti mučili, vendar na koncu izvlekli pomembno zmago. Verjamem, da nam bo v Tivoliju na krilih domačih navijačev in dvorane veliko lažje," je še dodal Štern.

Preberi še ACH Volley se domov vrača z zmago

Zmagovalec obračuna se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem spopada med makedonsko Strumico in Dinamom iz Bukarešte. Romuni so na prvem obračunu v Severni Makedoniji slavili brez izgubljenega niza.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, 1. krog, izid:

Orions Stars Doetinchem – ACH Volley Ljubljana 1:3 (-20, 14, -24, -26)

Orion Stars Doetinchem: Van Der Ham 6, Sanders, Mc Cluskey, Hoge Bavel 1, Amedegnato, Domingues Crins 14, Ter Maat 18, Ent, Jorna 7, Kavli 1, Kjaer15, Lipke (L). Trener: Dirk Sparidans.

ACH Volley Ljubljana: Štern 26, Pajenk 8, Kržič Jošt, Šket 1, Najdič, Marovt 14, Šen 6, Kržič Janž Janez 8, Klobučar 1, Kovačič (L), Prevorčnik, Ropret 4, Urnaut, Verdinek (L). Trener: Igor Kolaković.

odbojka ach volley kvalifikacije liga prvakov
Naslednji članek

ACH Volley se domov vrača z zmago

SORODNI ČLANKI

ACH Volley se domov vrača z zmago

Cilj? Zavedati se, da smo na isti ladji!

Danes zmagujejo 'izkušeni', a to se bo kmalu spremenilo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306