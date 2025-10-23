ACH Volley se z Nizozemske vrača z 'mešanimi vtisi'

"Pričakovali smo težek dvoboj. Nikomur ni lahko igrati tukaj, na Nizozemskem, in tudi nam ni bilo. Kljub temu da nam ni stekel servis, prav tako napad na visoke žoge, smo vseeno uspeli izvleči pozitiven rezultat," je črto pod pomembno zmago potegnil trener Ljubljančanov Igor Kolaković.

Odbojkarji ACH so silovito krenili v srečanje in prvi niz dobili s 25:20. Nizozemci so ekspresno izenačili, v tretjem in četrtem nizu pa so tehtnico na stran gostov prevesile predvsem izkušnje. A zmago bodo Ljubljančani morali potrditi pred domačim občinstvom.

"Naredili smo majhen korak h končni uvrstitvi v naslednji krog, vse skupaj pa moramo potrditi na povratnem obračunu naslednji četrtek v Tivoliju," je še dodal Kolaković.