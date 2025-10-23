ACH Volley se z Nizozemske vrača z 'mešanimi vtisi'

"Pričakovali smo težek dvoboj. Nikomur ni lahko igrati tukaj, na Nizozemskem, in tudi nam ni bilo. Kljub temu da nam ni stekel servis, prav tako napad na visoke žoge, smo vseeno uspeli izvleči pozitiven rezultat," je črto pod pomembno zmago potegnil trener Ljubljančanov Igor Kolaković.
Odbojkarji ACH so silovito krenili v srečanje in prvi niz dobili s 25:20. Nizozemci so ekspresno izenačili, v tretjem in četrtem nizu pa so tehtnico na stran gostov prevesile predvsem izkušnje. A zmago bodo Ljubljančani morali potrditi pred domačim občinstvom.
"Naredili smo majhen korak h končni uvrstitvi v naslednji krog, vse skupaj pa moramo potrditi na povratnem obračunu naslednji četrtek v Tivoliju," je še dodal Kolaković.
Med zvezdniškimi okrepitvami v vrstah najtrofejnejšega slovenskega odbojkarskega kluba je bil pred sezono tudi Tonček Štern, ki je zablestel s 26 točkami, a vendarle ni bil povsem zadovoljen. Razlog je jasen.
"Vtisi po tekmi so malce mešani. Zagotovo smo veseli zmage in rezultata tega izjemno pomembnega obračuna na Nizozemskem. Kar pa se tiče naše igre, ne smemo biti ravno zadovoljni," je izpostavil dolgoletni slovenski reprezentant.
"Pričakovali smo zelo težko tekmo ter žilavega nasprotnika in na koncu se je pokazalo ravno to. Razen uvodnega niza smo se skozi celotno tekmo dosti mučili, vendar na koncu izvlekli pomembno zmago. Verjamem, da nam bo v Tivoliju na krilih domačih navijačev in dvorane veliko lažje," je še dodal Štern.
Zmagovalec obračuna se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem spopada med makedonsko Strumico in Dinamom iz Bukarešte. Romuni so na prvem obračunu v Severni Makedoniji slavili brez izgubljenega niza.
Kvalifikacije za Ligo prvakov, 1. krog, izid:
Orions Stars Doetinchem – ACH Volley Ljubljana 1:3 (-20, 14, -24, -26)
Orion Stars Doetinchem: Van Der Ham 6, Sanders, Mc Cluskey, Hoge Bavel 1, Amedegnato, Domingues Crins 14, Ter Maat 18, Ent, Jorna 7, Kavli 1, Kjaer15, Lipke (L). Trener: Dirk Sparidans.
ACH Volley Ljubljana: Štern 26, Pajenk 8, Kržič Jošt, Šket 1, Najdič, Marovt 14, Šen 6, Kržič Janž Janez 8, Klobučar 1, Kovačič (L), Prevorčnik, Ropret 4, Urnaut, Verdinek (L). Trener: Igor Kolaković.
