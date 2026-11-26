Veseli dejstvo, da so razen že dalj časa odsotnega kapetana Tineta Urnauta ostali nosilci igre ljubljanskega kolektiva zdravi in pripravljeni na še en zahteven obračun, ki bo podal odgovor na vprašanje, kdo se bo v eni od predtekmovalnih skupin Lige prvakov pridružil Berlinu, Galatasarayju in Panathinaikosu.

Odbojkarji ACH-ja so pred tednom dni postavili odlične temelje za povratni dvoboj z Bakujem, ki bo v Tivoliju moral pokazati bistveno več, če se bo želel preko serijskih slovenskih prvakov uvrstiti v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja.

"Srčno verjamemo, da bomo to mi, čeprav ne bo lahko," kot iz topa pove izkušeni podajalec Gregor Ropret, ki je bil na prvi tekmi pred tednom dni poleg Tončka Šterna in Roka Bračka eden od najbolj razpoloženih posameznikov v vrstah ACH-ja.

"V nobenem trenutku si ne smemo privoščiti podobne tekme kot proti Orionu. Od prve točke dalje moramo zagospodariti na igrišču in pokazati, kdo je glavni v Tivoliju. Če bomo uspeli prenesti večji del prve tekme tudi na povratni obračun, bomo zelo blizu uspehu," dodaja 37-letni dolgoletni slovenski reprezentant.

Dvoboj med slovenskim in azerbajdžanskim prvakom si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO od 19.45 naprej.