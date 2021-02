ACH Volley spet prvak srednjeevropske lige

Ljubljančani so s tem na najboljši način oddolžili četi Sebastijana Škorca, ki je dobila zadnja dva medsebojna srečanja v državnem prvenstvu, ki sta jim zagotovila prvo mesto po rednem delu.

Odločilni trenutki finala so se dogajali v končnici tretjega niza, ko so varovanci Matije Pleška izkoristili svoje izkušnje, ubranili dve zaključni žogi, nato pa povedli z 2:1. S tem so si priborili tudi psihološko prednost, fizično pa so tako ali tako imeli, saj so skozi sobotni polfinale sprehodili, Mariborčani pa so porabili ogromno moči za tesno zmago proti Calcitu Volleyju.

Tretje mesto na turnirju so osvojili Kamničani.