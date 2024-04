ACH Volley z zmago na uvodni finalni tekmi ubranil prednost domačega igrišča

Gostitelji posebno spektakularne igre niso pokazali, a so naredili manj napak kot tekmeci. Imeli so le eno daljše obdobje krize, posledica tega je bil v končnici izgubljen prvi niz, kar pa jim ni odvzelo zbranosti. V nadaljevanju so vse niti držali v svojih rokah in zanesljivo prišli do zmage, ki jim bo veliko pomenila tudi pri samozavesti za naslednje finalne tekme.

Odbojkarji ACH Volleyja (v oranžnih dresih) so na prvi tekmi finala slovenskega državnega prvenstva ubranili prednost domačega igrišča in tako povedli z 1:0 v seriji.

Trener ACH Volleyja Hafner je od začetka krenil z najbolj izkušeno postavo. Šketa je zadržal na mestu korektorja, na sprejemalsko mesto presenetljivo postavil Gjorgieva, z izjemo podajalca podajalca Nejca Najdiča in blokerja Kržića so mlade sile tokrat ostale na klopi. Na začetku prvega niza je ekipa delovala dobro, predvsem Šket je bil razpoložen v napadu, posledica zanesljive igre je bilo tudi vodstvo od dveh do treh točk vse do končnice. Po vodstvu domačih z 19:17 pa so sledili odločilni trenutki niza. Gosti so osvojili štiri zaporedne točke, v vodstvo 21:19 jih je popeljal blok Uroša Nikolića , dokončno pa jim je zmago zagotovil blok Uroša Pavlovića .

Hafnerjevi četi se ni poznala odsotnost suspendiranega reprezentančnega blokerja Danijela Koncilije , mladi Jošt Kržić , ki do zdaj z izjemo začetka sezone ni dobival veliko priložnosti za igro, ga je odlično nadomestil. Bil je najboljši bloker tekme, z blokom je dosegel štiri od svojih sedmih točk. V napadu se je s 24 točkami izkazal Alen Šket , 15 sta jih dosegla Jan Pokeršnik in Nikola Gjorgiev . Pri Calcitu je bil s 16 točkami najučinkovitejši Dimitar Dulčev .

Kamničani so dobili uvodni niz s 25:22, nato pa v nadaljevanju tekme popustili in na koncu Ljubljančanom morali priznati premoč.

Podoben potek je imel tudi drugi niz. Ljubljančani so bili do končnice še v bolj zanesljivi prednosti, vodili so že 22:16, a mirnih zadnjih minut niso imeli. Kamničani so se približali na 20:22, toda domači so nato vendarle našli potrebno zbranost, zaustavili nalet tekmecev in niz dobili. Dobro igro so nadaljevali tudi v tretjem. Po izidu 6:6 so dosegli pet zaporednih točk, veliko zaslug za to so imele napake tekmecev. V nadaljevanju niza jih sicer ni bilo več tako veliko, kot tudi ne drugih stvari, s katerimi bi lahko izničili zaostanek. Nekaj upanja so sicer dobili pred končnico, ko so zaostanek sedmih točk znižali na pet, toda Hafner je pravočasno vzel odmor, ki je njegovim fantom pomagal, drame v končnici ni bilo.

Ni je bilo niti v četrtem nizu, čeprav so Kamničani sredi niza vodili s 15:13. A delni izid 7:1, za katerega so v veliki meri zaslužni trije zaporedni bloki, dva Kržiča in eden Pokeršnika, je bil zanje dokončno usoden.

Druga tekma bo v Kamniku v nedeljo, 21. aprila.

Odbojkarice Calcita po tesni prvi tekmi do vodstva v seriji finala

Odbojkarice Calcita Volleyja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva doma premagale Novo KBM Branik s 3:2 (-21, 19, -17, 12, 5) in povedle z 1:0 v seriji na tri dobljene zmage.

Tekma tradicionalnih tekmic, ki se že 14-ič v zadnjih 16 letih v medsebojnem dvoboju borita za naslov državnega prvaka, je ponudila zanimivo predstavo, predvsem v pogledu dramatičnosti. Dvoboj je bil poln preobratov, po vodstvu Mariborčank z 2:1 je kazalo, da bodo po finalu pokala v prvenstvu neporažene Kamničanke premagale še drugič zapovrstjo. A ko je bilo potrebno še postaviti piko na i, so povsem odpovedale, tekmicam so dopustile, da se razigrajo in jih v četrtem in petem nizu povsem nadigrajo.

Odbojkarice Calcita in Nove KBM Branika tri tedne niso imele tekem, zato ne čudi negotov začetek tekme z obeh strani. Prve štiri točke so osvojile po napakah tekmic, gostiteljice so povedle s 3:1, toda v nadaljevanju so Štajerke začele bolje servirati, servisi Tali Lekše so jim tudi zagotovili vodstvo z 12:8. Ko je dva asa zapovrstjo dosegla Ronja Štampar, svoje pa z blokom dodala še Nika Milošič je bila prednost gostij že šest točk. Izkazalo se je, da je bila ta prednost odločilna v nizu, v končnici so sicer domače približale, a njihov zaostanek ni znašal manj kot tri točke.

Je pa konec drugega niza napovedoval, da se bodo gostiteljice znebile začetne treme, kar se je v drugem dejansko zgodilo. Z dobrimi servisi Sare Najdič so že na začetku ušle, slovensko reprezentančno podajalko je na servisni črti posnemala Andjelka Radišković in Calcit je vodil s 13:6. Gostje so konca niza imele nekaj pozitivnih prebliskov, toda Gorenjke so vedno našle odgovor, tako da so niz mirno pripeljale do konca.

A ko so domači navijači pričakovali nadaljevanje premoči kamniških igralk, je spet prišlo do preobrata. Gostje so brez kakršnih koli težav dobile drugi niz, s tem pa zasukov še ni bilo konec. Četrti niz je gladko še v roke Calcita in zmagovalca je moral odločati "tie break".

Tudi v njem pa gostiteljice niso imele težav. Po seriji blokov Sare Hutinski so povedle s 7:1, pri izidu 13:3 je že bilo jasno, kdo bo zmagovalec.

V domači vrsti je bila z 20 točkami najučinkovitejša Lucy Charuk, izkazala se je s petimi bloki, Radišković je v statistiko vpisala 13 točk in šest asov. Pri Mariborčankah je bila z 18 točkami najučinkovitejša Iza Mlakar, Monika Potokar jih je dodala 13.

Druga tekma serije bo v soboto v Mariboru.