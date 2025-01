ACH Volley upravičil vlogo favorita in osvojil 15. pokalni naslov

Pokalno lovoriko v ženski kategoriji so osvojile odbojkarice Calcit Volleyja. Na moški strani so z rezultatom 3:0 (22, 22, 14) tekmo dobili odbojkarji ACH Volleyja, ki so bili boljši od OK i-Vent Maribor. Rdeča dvorana v Velenju je tako v nedeljo postregla z dvema zanimivima dvobojema, ob katerih so uživali tudi številni gledalci.

V ženski kategoriji odbojkarskega Pokala Slovenije so se v Rdeči dvorani v Velenju zmage veselile odbojkarice Calcit Volleyja. V treh nizih so bile boljše od nasprotnic iz Maribora, ki se razen v prvem nizu niso povsem znašle na igrišču. To je bil za Kamničanke peti naslov v tem tekmovanju. V moškem delu tekmovanja sta se za prvo odbojkarsko lovoriko v tej sezoni udarili ekipi ACH Volley in OK i-Vent Maribor, pri čemer so bili uspešnejši Ljubljančani.

Ljubljanski odbojkarji so v tekmo vstopili kot izraziti favoriti in takoj na začetku povedli 4:1. Na drugi strani mlada mariborska ekipa ni dovolila, da bi se Ljubljančani preveč oddaljili, tako so vse do sredine niza uspešno držali priključek. Nato pa so si odbojkarji ACH Volleyja priigrali pet točk prednosti (13:8) in Sebastijan Škorc je takrat zahteval prvi odmor. Po tem so Mariborčani zaigrali bolje, kar se je odražalo tudi na rezultatu, saj so se znova povsem približali. Ob koncu prvega niza so ljubljanski odbojkarji unovčili tudi svoje izkušnje in povedli 21:16. Po sicer napetem zaključku niza so bili nato vseeno boljši Ljubljančani, rezultat pa 25:22.

Ljubljančani so v Rdeči dvorani osvojili 15. naslov pokalnih prvakov, OK i-Vent Maribor jih ima štiri.

Tudi na začetku drugega niza smo gledali podobno odbojko. Ljubljančani so vseskozi ohranjali rahlo prednost, a posebne razlike niso naredili. Mariborčanom je v nadaljevanju uspelo izenačiti na 13. točki in so nato po napaki Amirja Golazdeha tudi povedli 14:13. Rezultat je bil kasneje povsem izenačen vse do 21:21, ko so si Ljubljančani s točko Jana Pokeršnika in asom Matica Videčnika priigrali pomembni dve točki prednosti (23:21). Za 24. in 25. točko je na koncu udaril Alen Šket, rezultat drugega niza pa 25:22.

