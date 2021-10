ACH Volley uspešen tudi v Bratislavi

VKP Bratislava je v srednjeevropski ligi doma izgubila še proti drugi slovenski ekipi. Potem ko so jo prejšnji teden ugnali odbojkarji Merkur Maribora, je morala tokrat priznati premoč še ACH Volleyju. Ljubljančani so zmagali zanesljivo, njihov uspeh niti v enem trenutku ni bil vprašljiv, trener Mladen Kašić je lahko ponudil priložnost za igro prav vsem. Slovenski podprvaki so tako prišli do tretje zmage na treh tekmah, s tem so se izenačili z Mariborčani.

Oranžni zmaji so igrali odlično v polju, dobro branili napade gostiteljev, ki so storili veliko napak. Alen Šket je sicer imel nekaj težav pri sprejemu, a je to nadomestil v napadu, skupaj s korektorjem Nikolo Gjorgievom je bil najučinkovitejši igralec tekme.