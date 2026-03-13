Naslovnica
Odbojka

'Komaj čakam na Piacenzo in spektakel v Tivoliju'

Istanbul, 13. 03. 2026 06.00

Avtor:
M.J.
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarji ACH Volleyja so na povratni tekmi četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze v Istanbulu premagali Fenerbahče s 3:1 in se uvrstili v polfinale pokala CEV, kjer jih čaka italijanski velikan Piacenza. Termina tekem še nista poznana. Kapetan oranžnih zmajev Tine Urnaut pa že komaj čaka na novi odbojkarski spektakel v Tivoliju.

Odbojkarji ACH Volleyja bodo igrali v polfinalu pokala Cev. Na povratni tekmi četrtfinala so še drugič premagali zvezdniško zasedbo Fenerbahčeja, po zmagi s 3:2 v Ljubljani so bili v Istanbulu boljši s 3:1. Ljubljančani so tekmo začeli nekoliko nervozno, v prvem nizu so naredili veliko napak s servisi, težave so imeli tudi pri sprejemu, posledica je bil izgubljeni niz. A v nadaljevanju so oba elementa popravili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razigrala sta se Tonček Štern in Alen Pajenk, ki sta bila najbolj zaslužna, da že na začetku drugega niza prevzeli pobudo, povedli z 12:5, pred končnico vodili z 20:15, nato pa zašli v manjšo krizo. Domači so se približali na 19:21, toda končnico so oranžni zmaji odigrali zbrano, tekmecem več niso dovolili niti točke.

Tonček Štern
Tonček Štern
FOTO: CEV

Podoben potek kot drugi niz je imel tudi tretji. Ljubljančani so že vodili z 19:14, toda dovolili, da je turška ekipa prišla na točko zaostanka. Taka razlika je bila zadnjič pri izidu 21:22, nato pa so slovenski prvaki osvojili tri zaporedne točke ter prišli do vodstva z 2:1.

S tem so si zagotovili najmanj zlati niz, a tega nikakor niso hoteli igrati. Izkoristili so odlično dnevno formo, v četrtem nizu tekmeca povsem nadigrali, s tem pa prišli do prestižne zmage. V ljubljanski vrsti je bil spet strelsko najbolj razpoložen Štern, dosegel je 30 točk, vknjižil je tudi štiri ase, Alen Pajenk jih je dodal 12, kapetan Tine Urnaut pa deset. "Zelo sem vesel te zmage v težkem okolju. Odigrali smo na dosti visoki ravni in ponosen sem, da smo se uspeli uvrstiti v polfinale. Veselim se že še en tekme v Tivoliju, verjamem, da bodo gledalci še enkrat pripravili vrhunsko vzdušje, v katerem bomo poskušali premagati tudi Piacenzo. Komaj čakam na ta dvoboj," je dejal kapetan Uranut.

V polfinalu se bodo merili s Piacenzo, termina tekem še nista poznana.

odbojka ach cev

