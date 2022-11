ACH Volley za prvo zmago v Ligi prvakov boljši od powervolleys Dürena

Varovanci Radovana Gačiča so z zmago potrdili svoje napovedi, da se bodo borili za drugo mesto, ki vodi v izločilne boje. Za to so danes morali zmagati, svojo nalogo pa so uspešno opravili, pri tem pa so jim pomagali tudi gostje, ki so igrali brez dveh najboljših igralcev, reprezentanta Tobiasa Branda in čilskega korektorja Sebastiana Geverta.

Ljubljančani so se do zmage dokopali predvsem po zaslugi učinkovitega napada, v katerem sta glavno vlogo odigrala Matej Kök in Nikola Gjorgiev, oba sta dosegla 19 točk, Matic Videčnik pa se je izkazal s petimi bloki.

Gostitelji so tekmo začeli nervozno, kot da bi jih presenetilo, da Nemci niso v popolni postavi. Luuc van der Ent je servisi poskrbel za vodstvo gostov s 5:1 in napovedal, da bodo imeli slovenski prvaki na sprejemu kar precej težav. Čeprav so jih imeli tudi po uvodu, pa so to uspešno prikrili z drugimi elementi. Predvsem blok je bil tisti, ki je vzpostavil rezultatsko ravnotežje, po izidu 17:17 pa so pobudo povsem prevzeli domači in z zanesljivo igro v končnici povedli z 1:0.