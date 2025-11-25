ACH Volley le še korak od odbojkarskih sanj: 'Ta korak je najtežji'

Če pa bodo slučajno izgubili, pa si bodo lahko uvrstitev v skupino A, kjer jih že čakajo Trentino, Ziirat Bankkart Ankara in Tours, lahko zagotovili tudi z uspešno odigranim zlatim nizom. Čeprav je prednost res velika, ne samo zaradi rezultata prve tekme, ampak tudi v kakovosti zasedbe, Ljubljančani opozarjajo, da še ni nič končanega, da še niso naredili ničesar.

"Take tekme so lahko najtežje, tega se zavedamo. Če bomo šli v tekmo z mislijo, da smo že naprej, se lahko opečemo. Res je, da nam zadostuje že izid 2:3, ampak mi si želimo zmagati tudi doma. Če se ozremo nazaj v Kragujevac, lahko vidimo, da imamo še kar nekaj rezerve, ki jo bomo skušali pokazati v Ljubljani. Sicer čutimo nekaj utrujenosti, ritem je hud, toda pomaga, ker trener vsakemu igralcu na kakšni tekmi ponudi priložnost za počitek. Čutimo tudi malo nervoze, a še zdaleč ne take, kot smo jo pred povratno tekmo proti Dinamu iz Bukarešte," je dejal bloker ljubljanske vrste Janez Janž Kržič, ki je zelo hvaležen, da lahko igra z izkušenimi igralci, priznava, da bi bilo brez njih precej težje.

"Nikoli ne bomo vedeli, ali bi brez Tineta Urnauta preskočili Dinamo, nam je pa na tej tekmi res ogromno pomagal. Pa ne samo on. Tudi drugi izkušeni igralci," meni Kržič.