ACH Volley že prvak rednega dela lige MEVZA

Avstrijci so več kot za točko vodili le v tretjem nizu, ko je na semaforju kazalo 6:9, toda Ljubljančani so nato z odličnimi začetnimi udarci Vuka Todorovića odgovorili s šestimi zaporednimi točkami, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca, čeprav je Kašić v igro poslal še nekatere igralce s klopi.

V drugem nizu so se gosti še držali do izida 11:11, servisi Nikole Gjorgieva so poskrbeli za tri zaporedne točke ljubljanske ekipe, ki je pozneje povedla s 17:12. Trener Mladen Kašič se je takrat prepričal, da mu ne bo treba več igrati z najmočnejšo postavo, in iz igre potegnil Alena Šketa . Uspešno ga je zamenjal štajerski rojak Matej Kök , ki je ekipi pomagal, da je prednost do konca niza še povečala.

Ljubljančani morajo odigrati še dve tekmi, a tudi če obe izgubijo, jih najbližji zasledovalci, igralci Merkurja Maribora, ne morejo več prehiteti na lestvici lige MEVZA. Waldviertel oranžnim zmajem po pričakovanju niso bili enakovreden tekmec. V uvodnem nizu so domači ekspresno prišli do desetih točk prednosti in povedli s 13:3, tako da je bila edina neznanka v tem delu, kakšna bo razlika. Na koncu so Avstrijci zbrali le 11 točk, niz je z asom zaključil Jan Pokeršnik .

Kamničanom pomembne točke na Slovaškem

Kamničani, ki se v srednjeevropski ligi borijo za tretje mesto, ta kot zadnje še vodi na zaključni turnir, si spodrsljajev, kar bi izguba točk na Slovaškem zagotovo bila, ne smejo privoščiti. Zato so k tekmecu v Myjavo odpotovali trdno odločeni, da zmagajo, čeprav z njimi nista odšla slovenski reprezentant Jan Klobučar in finski bloker Tommi Siirilä. Njuna odsotnost se je poznala, imeli so veliko težav, da so strli Slovake, ki so s tremi zmagami na lestvici le pred dvema ekipama, Grazom in Bratislavo, a na koncu vendarle osvojili vse tri točke.

V prvem nizu so povsem odpovedali in osvojili vsega 17 točk, a se v nadaljevanju zbrali. Drugi niz so osvojili zanesljivo, negotovo in napeto napeto pa je bilo v tretjem in četrtem. V tretjem so vodili s 23:21, a z dvema zaporednima izgubljenima točkama dovolili tekmecu, da jih je ujel. Nato niso izkoristili treh zaključnih žog, četrto pa je vendarle Diko Purič, ki je pred tem z blokom Slovakom tudi preprečil, da bi prišli iz protinapada do možnosti za zmago.

Tudi v četrtem je bilo tesno od začetka do konca, odločilno prednost je Slovencem z blokom spet priboril Purič, ki jih je povedel v vodstvo 24:22, tekmo pa je nekaj trenutkov pozneje končal Danilo Pavlović. Purič je dosegel štiri od 11 asov kamniške ekipe, s 16 točkami pa je bil najučinkovitejši v njihovih vrstah Mitja Gasparini.