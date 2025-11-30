ACH Volley že tam, kamor spada

Ljubljanska ekipa dvoboja proti Calcitu ni začela najbolje. Motivirani gosti so povedli z 10:6, a oranžni zmaji, ki so tekmo začeli z najboljšo postavo, tudi s Tinetom Urnautom, so hitro vrnili udarec. Na servis Urnauta so se najprej približali na 9:10, nekaj trenutkov pozneje pa po bloku Luke Marovta izenačili na 11:11. Prvič so povedli po napaki njihovega nekdanjega igralca Črtomirja Bošnjaka, odločilno prednost v nizu pa so si priigrali s tremi zaporednimi točkami po izidu 16:16.

Gosti so tudi na začetku drugega niza povedli, z dvema zaporednima blokoma so vodili s 3:1, a vodstvo je bilo kratkotrajno. Ljubljančani so hitro prevzeli nadzor, prvo zanesljivejšo prednost pa imeli pri izidu 18:14. Po bloku Jošta Kržiča je bilo 23:16, Kamničani so do konca niza nekoliko znižali zaostanek, vendar vodstva tekmecev 2:0 niso ogrozili.

Dobro so se držali tudi v tretjem, na 19. točki so bili še izenačeni z ACH Volleyjem, toda po bloku Gregorja Ropreta za 24:21 je bilo praktično že jasno, da bo zmaga ostala doma.

Tonček Štern je bil s 16 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Jošt Kržič se je izkazal s petimi bloki, Ropret je prispeval tri bloke. Pri gostih nihče ni imel dvomestnega točkovnega izkupička, še največ je pokazal Uroš Pavlović, ki je tri od svojih devetih točk zabeležil z bloki.