ACH Volley želi proti favoriziranemu Trentinu drago prodati svojo kožo

Obračun uvodne tekme skupinskega dela elitne Lige prvakov v odbojki med zasedbama Trentina in ACH Volleyja si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Z vami jo bosta od 20.30 naprej pospremila komentator Matic Flajšman in strokovni sodelavec Jasmin Čuturić.

O kakovosti italijanskega in evropskega odbojkarskega velikana Trentina ni treba izgubljati odvečnih besed. Imena, kot so Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, Gabriele Laurenzano ter ostali, že sama po sebi dovolj zgovorno pričajo o tem, s kom bodo varovanci trenerja Igorja Kolakovića nocoj imeli opravka.

V ljubljanskem taboru pričakujejo, da bodo letošnje poletne okrepitve prevzele večji del odgovornosti na svoja pleča. Glede na bogate izkušnje kapetana Tineta Urnauta, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta, Janija Kovačiča in Tončka Šterna je bolj ali manj jasno, da bodo morali vsaj trije od omenjenega kvinteta odigrati brezhibno tekmo, če bo ACH Volley želel računati na morebitno presenečenje.