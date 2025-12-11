ACH Volley želi proti favoriziranemu Trentinu drago prodati svojo kožo

O kakovosti italijanskega in evropskega odbojkarskega velikana Trentina ni treba izgubljati odvečnih besed. Imena, kot so Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, Gabriele Laurenzano ter ostali, že sama po sebi dovolj zgovorno pričajo o tem, s kom bodo varovanci trenerja Igorja Kolakovića nocoj imeli opravka.
V ljubljanskem taboru pričakujejo, da bodo letošnje poletne okrepitve prevzele večji del odgovornosti na svoja pleča. Glede na bogate izkušnje kapetana Tineta Urnauta, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta, Janija Kovačiča in Tončka Šterna je bolj ali manj jasno, da bodo morali vsaj trije od omenjenega kvinteta odigrati brezhibno tekmo, če bo ACH Volley želel računati na morebitno presenečenje.
"Vsi igralci že res komaj čakamo, da se začne Liga prvakov. Vemo, koliko dela oziroma truda smo vložili v to, da smo se sploh prebili v skupinski del elitnega tekmovanja. Zdaj smo mi v položaju, ko bomo lahko v vsako tekmo proti resnično vrhunskim nasprotnikom vstopili sproščeni, a visoko motivirani, da nam že na prvi tekmi skupinskega dela uspe veliki met. Trentino je zame ena najboljših ekip na svetu, toda to ne pomeni, da se ga bojimo," je v mikrofon našega poročevalca iz Trenta Matica Flajšmana dejal izkušeni, 36-letni podajalec slovenske izbrane vrste Gregor Ropret.
Ta dodaja, da je ACH Volley zmožen pripraviti prvovrstno presenečenje. "Če bomo igrali našo prepoznavno igro, jih lahko še kako namučimo. Trentino je favorit nocojšnjega obračuna, a tudi mi imamo svojo računico."
Liga prvakov, skupina A, 1. krog, izid:
Trentino - ACH Volley -:-
