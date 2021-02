Oranžni zmaji po novem porazu brez možnosti za napredovanje

Ljubljanski odbojkarji so danes še upali, da bi se lahko uvrstili v nadaljevanje tekmovanja oziroma podaljšali upanje za takšen dosežek. V četrtfinale se bodo namreč uvrstili zmagovalci petih skupin in trije najboljši drugouvrščeni. ACH Volley je proti Berlinčanom tudi prvo tekmo izgubili z 0:3, za podaljšanje upanja na drugo mesto v skupini bi danes nujno potrebovali zmago z vsaj s 3:1. Toda nemški tekmeci so bili še enkrat za razred boljši in niso dovolili nobenega presenečenja in nobene možnosti slovenski ekipi. Po novem gladkem porazu so oranžni zmaji že pred obračunom s prvim favoritom skupine Kazanom ostali tudi brez teoretičnih možnosti.

Že začetek prvega niza je pokazal, da se bodo Ljubljančani težko kosali z Berlinom. Po zaostanku 2:5 je trener Matija Pleško prvič poklical igralce ob rob igrišča, a nasveti so pomagali le za kratko. Ljubljanska ekipa je prišla še do 10:14, potem pa je sledila napaka pri sprejemu, nov odličen servis Nemcev in prednost Berlina je bila pri 19:12 že neulovljiva. Priigrali so si sedem zaključnih žog, Gregor Ropret in Jan Pokeršnik sta dve še ubranila, a izid je bil na koncu gladkih 25:19. Nekaj upanja je prinesel začetek drugega niza. Povedli so Ljubljančani, predvsem po zaslugi Mitarja Djurića (tako kot Pokeršnik je na koncu dosegel 12 točk), toda ko so Berlinčani prišli do vodstva (8:7), ga niso več spustili iz rok. Ljubljanska zasedba je bila še blizu do 15. točke, pri izidu 11:13 so imeli tudi nekaj smole, ko so do nove točke srečno prišli njihovi nasprotniki, potem pa se je spet obrnilo v smeri, kot je potekalo v prvem nizu.