'Po porazu s Trentinom smo le še bolj motivirani'

ACH Volley je sezono odbojkarske Lige prvakov začel z gostujočim porazom proti Trentinu, na drugi tekmi pa bodo zmago v domačem Tivoliju lovili proti Ziraatu.
Turškega nasprotnika dobro pozna Tonček Štern, ki je še v lanski sezoni nosil njegov dres in igral ob boku številnih odbojkarskih zvezdnikov.
"Ekipa je več ali manj ostala enaka od lanskega leta. Vemo, da so trije najboljši igralci, vsak na svoji poziciji Tomasz Fornal, Trevor Clevenot, Nimir Abdelaziz, tako da se bo res zelo težko pripraviti na njih, ne veš, iz katere cone ti preti nevarnost. Najbolj pomembno bo, kaj bomo mi delali na naši strani," zasedbo iz Ankare opisuje Štern.
Lastno poznavanje ekipe resda izpostavlja kot prednost, a se obenem zaveda nepredvidljivosti in premetenosti turške ekipe. "Mogoče je lažje, ko poznaš nasprotnikovega podajalca, ko treniraš celo leto z njimi, jih je lažje brati v bloku, za napadalce avtomatsko veš, kje se postaviti v obrambi. Ampak vseeno so to igralci, ki lahko presenetijo iz vseh strani."
Kljub temu da so na prvi tekmi lige prvakov, ko so gostovali pri Trentinu, izgubili s 3:0, Štern zagotavlja, da v ekipi motivacije ne manjka. "Glede na to, da smo pokazali zelo kakovostno igro, se je motivacija kvečjemu dvignila. Bi rekel, da smo še bolj motivirani. Dokazali smo, da lahko igramo proti vsem tem ekipam in verjamem, da tudi proti Ziraatu lahko," se tekme že veseli 30-letni Mariborčan in poudarja, da je vzdušje v ekipi odlično.
Veseli pa se tudi vzdušja, ki ga bodo v domačem Tivoliju pripravili njihovi navijači. "Smo videli že proti Dinamu iz Bukarešte in Kragujevcu, da nam je Tivoli, ko je bil poln, dal tisto dodatno moč. Sploh proti Bukarešti, ko smo bili v zaostanku, ker smo vedeli, da bo res napeta tekma, da bomo morali zmagati in so navijači prišli, dali vse od sebe in bili naš sedmi igralec. Upam, da bo tudi tokrat tako," je še sklenil Štern.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.