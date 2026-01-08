'Po porazu s Trentinom smo le še bolj motivirani'

ACH Volley je sezono odbojkarske Lige prvakov začel z gostujočim porazom proti Trentinu, na drugi tekmi pa bodo zmago v domačem Tivoliju lovili proti Ziraatu. Turškega nasprotnika dobro pozna Tonček Štern, ki je še v lanski sezoni nosil njegov dres in igral ob boku številnih odbojkarskih zvezdnikov. "Ekipa je več ali manj ostala enaka od lanskega leta. Vemo, da so trije najboljši igralci, vsak na svoji poziciji Tomasz Fornal, Trevor Clevenot, Nimir Abdelaziz, tako da se bo res zelo težko pripraviti na njih, ne veš, iz katere cone ti preti nevarnost. Najbolj pomembno bo, kaj bomo mi delali na naši strani," zasedbo iz Ankare opisuje Štern.

Lastno poznavanje ekipe resda izpostavlja kot prednost, a se obenem zaveda nepredvidljivosti in premetenosti turške ekipe. "Mogoče je lažje, ko poznaš nasprotnikovega podajalca, ko treniraš celo leto z njimi, jih je lažje brati v bloku, za napadalce avtomatsko veš, kje se postaviti v obrambi. Ampak vseeno so to igralci, ki lahko presenetijo iz vseh strani."

Orion Stars vs ACH Volley FOTO: CEV