Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

'Po porazu s Trentinom smo le še bolj motivirani'

Ljubljana, 08. 01. 2026 06.00 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
ACH Volley

Odbojkarje ACH Volleyja danes čaka prvi domači obračun v Ligi prvakov. V ljubljanskem Tivoliju se bodo udarili z Ziraatom, turškim prvoligašem iz Ankare. Zvezdniške zasedbe Turkov pa se visoko motivirani oranžni zmaji ne bojijo, verjamejo, da se lahko borijo proti čisto vsem ekipam, še zlasti ob podpori domačih navijačev. Kako se bodo odbojkarji ACH Volleyja zoperstavili Ziraatu, boste lahko od 19.50 v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

ACH Volley je sezono odbojkarske Lige prvakov začel z gostujočim porazom proti Trentinu, na drugi tekmi pa bodo zmago v domačem Tivoliju lovili proti Ziraatu.

Turškega nasprotnika dobro pozna Tonček Štern, ki je še v lanski sezoni nosil njegov dres in igral ob boku številnih odbojkarskih zvezdnikov.

"Ekipa je več ali manj ostala enaka od lanskega leta. Vemo, da so trije najboljši igralci, vsak na svoji poziciji Tomasz Fornal, Trevor Clevenot, Nimir Abdelaziz, tako da se bo res zelo težko pripraviti na njih, ne veš, iz katere cone ti preti nevarnost. Najbolj pomembno bo, kaj bomo mi delali na naši strani," zasedbo iz Ankare opisuje Štern.

Preberi še Urnaut: Že od kvalifikacij čakamo na domačo tekmo

Lastno poznavanje ekipe resda izpostavlja kot prednost, a se obenem zaveda nepredvidljivosti in premetenosti turške ekipe. "Mogoče je lažje, ko poznaš nasprotnikovega podajalca, ko treniraš celo leto z njimi, jih je lažje brati v bloku, za napadalce avtomatsko veš, kje se postaviti v obrambi. Ampak vseeno so to igralci, ki lahko presenetijo iz vseh strani."

Orion Stars vs ACH Volley
Orion Stars vs ACH Volley
FOTO: CEV

Kljub temu da so na prvi tekmi lige prvakov, ko so gostovali pri Trentinu, izgubili s 3:0, Štern zagotavlja, da v ekipi motivacije ne manjka. "Glede na to, da smo pokazali zelo kakovostno igro, se je motivacija kvečjemu dvignila. Bi rekel, da smo še bolj motivirani. Dokazali smo, da lahko igramo proti vsem tem ekipam in verjamem, da tudi proti Ziraatu lahko," se tekme že veseli 30-letni Mariborčan in poudarja, da je vzdušje v ekipi odlično.

Veseli pa se tudi vzdušja, ki ga bodo v domačem Tivoliju pripravili njihovi navijači. "Smo videli že proti Dinamu iz Bukarešte in Kragujevcu, da nam je Tivoli, ko je bil poln, dal tisto dodatno moč. Sploh proti Bukarešti, ko smo bili v zaostanku, ker smo vedeli, da bo res napeta tekma, da bomo morali zmagati in so navijači prišli, dali vse od sebe in bili naš sedmi igralec. Upam, da bo tudi tokrat tako," je še sklenil Štern.

odbojka ach volley tonček štern tine urnaut

Urnaut: Že od kvalifikacij čakamo na domačo tekmo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Srce parajoča izkušnja mame, ki je izgubila hčerko
Očetovstvo je zvezdnika spremenilo v bolj čustvenega moškega
Očetovstvo je zvezdnika spremenilo v bolj čustvenega moškega
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Kaj nam danes sporoča narodnozabavna glasba?
Kaj nam danes sporoča narodnozabavna glasba?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026
Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Notranji oblikovalci razkrivajo: tako osvežite dom po praznikih
Notranji oblikovalci razkrivajo: tako osvežite dom po praznikih
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
okusno
Portal
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445