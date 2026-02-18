Ljubljančani se spogledujejo z evropskim pokalom: Čaka nas ena najpomembnejših tekem

Tours -- ACH Volley FOTO: VOYO

Že tekmo pred koncem rednega dela lige prvakov CEV je jasno, da ACH Volley sezone ne bo nadaljeval v najelitnejšem evropskem klubskem odbojkarskem tekmovanju. Iz vsake skupine namreč napredujeta le dve ekipi, v skupini A, v kateri nastopajo Ljubljančani, pa sta si prvi dve mesti že zagotovila Ziraat iz Ankare in Trentino. Oranžni zmaji trenutno držijo tretje mesto, ki pa jim prav tako zagotavlja nadaljnje nastopanje v Evropi, saj bi sezono nadaljevali v pokalu CEV.

ACH Volley je v prejšnjem krogu doma izgubil proti Trentinu. FOTO: Damjan Žibert

Oranžni zmaji so po petih krogih zbrali štiri poraze in eno zmago, turška in italijanska ekipa sta bili dvakrat premočna tekmeca, edino zmago pa so vknjižili doma proti zadnje uvrščenemu francoskemu Toursu, ki bo danes ob 20.00 Ljubljančane skušal izriniti s tretjega mesta. "Na žalost so naše možnosti za napredovanje že izginile, ampak čaka nas ena najpomembnejših tekem v letošnji sezoni. Vsi si želimo nadaljevati v Evropi, vemo, da nam ta tekma prinaša ravno to. Pripravljeni smo dati vse od sebe in se uvrstiti v pokal CEV, v njem pa priti čim dlje ali pa ga celo osvojiti," je pred pomembnim gostovanjem odločen Gregor Ropret.

Četudi Francozi pred zadnjim krogom zmage v letošnji sezoni lige prvakov še nimajo in so jih odbojkarji ACH-ja v prvem medsebojnem obračunu sredi Ljubljane gladko odpravili s 3:0, Ropret napoveduje zahtevno tekmo. "Že ko sem igral v Franciji, je bilo gostovanje v Toursu vedno zelo zahtevno: polna dvorana, v kateri vedno igrajo zelo dobro. Toursa ne gre pričakovati na enaki ravni, kot je bil v Tivoliju. Pričakovati moramo veliko težjo tekmo in veliko kakovostnejšega nasprotnika, ampak če bomo mi pravi, imamo dovolj orožij, da jih lahko ponovno premagamo," je prepričan podajalec ACH Volleyja.

Ljubljančani so sredi Tivolija ugnali Francoze. FOTO: Damjan Žibert

Povsem drugačno tekmo, kot smo jo spremljali v Tivoliju, napoveduje tudi Alen Pajenk. "Vsekakor si želimo nadaljevati v Evropi, to je naš glavni cilj. Vemo, da bo tekma tukaj v Toursu zelo težka, saj verjamem, da želijo popraviti vtis s prve tekme. Vemo, da doma igrajo zelo dobro odbojko. V Tivoliju niso pokazali tega, kar znajo, in verjamem, da bo danes čisto drugačna tekma."

Po domači zmagi s 3:0 Ljubljančanom za končno tretje mesto in posledično uvrstitev v evropski pokal zadostujeta že dva dobljena niza. Kot ključna elementa igre je Ropret izpostavil predvsem servis in sprejem, na katera se bodo še posebej osredotočili. "V ligi prvakov nam nekako ne uspe prikazati te ravni, ki si je želimo. Če bomo igrali na podobni ravni, kot smo proti Toursu igrali v Ljubljani, bomo uspeli omejiti njihov servis in z našim servisom pritisniti nanje, se lahko nadejamo dobrega rezultata."