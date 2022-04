ACH Volleyju 18. naslov državnih prvakov

Odbojkarji iz prestolnice so po sezoni premora, ko so jih v finalu premagali Mariborčani, zopet državni prvaki.

Ljubljanska ekipa, ki je na prestolu zamenjala Merkur Maribor, je po slovenskemu pokalu in srednjeevropski ligi osvojila tretjo lovoriko v sezoni, v vseh treh tekmovanjih pa ni niti enkrat izgubila. V sezoni je tako zabeležila le en poraz, v polfinalu pokala challenge jo je premagala ekipa Narbonne Volley.

Tako kot na prvi tekmi finalne serije na tri zmage dvoma o zmagovalcu ni bilo. V prvem nizu so si po zaslugi dobrih servisov Ljubljančani hitro priborili visoko prednost. Začetni udarci Vuka Todorovića so poskrbeli za šest zaporednih točk, s katerimi so domači povedli s 14:7, po asu Alena Šketa pa že s 16:8. Kamničanom se je še uspelo približati na 17:23, več pa ne.

Nekaj več težav so imeli varovanci Mladena Kašića v drugem nizu. Tekmeci so nekajkrat vodili za tri točke, nazadnje pri izidu 14:17. Toda nato so oranžni zmaji zaigrali odlično v obrambi, Nikola Gjorgiev in Jan Pokeršnik sta poskrbela, da se je njuna ekipa s štirimi zaporednimi točkami dokopala do vodstva, po izidu 20:20 pa je sledila nova serija točk domačih odbojkarjev, dve izmed njih je z blokom prispeval Todorović.

V tretjem nizu pa večje negotovosti spet ni bilo. Po vodstvu 7:2 je bilo videti, da se bo ekspresno končal, kazalo je, da se je predal tudi gostujoči trener Matija Pleško, ki je v igro poslal nekatere rezerviste, toda ti so še poskušali kazati zobe. Približali so se na točko zaostanka (10:11), v končnici pa prek Kosa še enkrat izničili večji zaostanek in znižali na 21:22. Toda po odmoru, ki ga je zahteval Kašić, sta Matic Videčnik in Gjorgiev z napadalnimi akcijami domači ekipi zagotovila tri točke in nov naslov državnega prvaka.

Ljubljanska ekipa je bila boljša v vseh elementih, še posebno pa v bloku, Todorović, Pokeršnik in Videčnik so s tem elementom dosegli po tri točke. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Gjorgiev, prispeval je 18 točk. Kamničani niso imeli posebej razpoloženega igralca.