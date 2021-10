ACH Volleyju derbi s Calcitom

Ekipi zagotovo nista pokazali vseh svojih sposobnosti, videlo se je, da je šele začetek sezone in da morata še precej reči popraviti. Oboji so precej nihali, Ljubljančani so slabo odigrali prvi niz ter ga tudi izgubili. So se pa v nadaljevanju vendarle popravili, kar je bilo ob konstantnem sprejemu dovolj za zmago, s katero so se vsaj delno maščevali za poraz v lanskem pokalnem tekmovanju.

Pri domači ekipi je bil najbolj razpoložen korektor Nikola Gjorgiev, dosegel je 19 točk, 17, od tega tri neposredno s servisom, jih je dosegel Alen Šket, 12 jih je prispeval novi kapetan Jan Pokeršnik. Tudi pri Kamničanih sta najučinkovitejša igralca dosegla 19 oziroma 17 točk, najučinkovitejši je bil Miha Bregar, ki je na korektorskem mestu zamenjal še ne povsem zdravega Mitjo Gasparinija, dve manj je v statistiko vpisal Martin Kosmina.