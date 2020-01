ACH Volleyju močan turnir v Belgiji

Ljubljančani so igrali v skupini A, kjer so obe tekmi dobili s 3:0. Najprej so ugnali Caruur Volley Gent, nato pa še Dinamo Apeldoorn. V polfinalu so bili s 3:1 še enkrat boljši od Genta, v finalu pa se pomerili Rooselarejem, ki je bil pred tem boljši od francoskega Toursa, prav tako udeleženca lige prvakov, ter Samen Gröningena.

V finalu, v katerem zaradi poškodbe gležnja ni igral Diko Purić, je ACH izgubil prvi niz, nato pa zanesljivo dobil naslednje tri. S 17 točkami je bil pri Ljubljančanih najučinkovitejši Petar Đirlić,Jure Okrogličje dosegel točko manj,Uroš Pavlovićse je izkazal s petimi bloki, Jan Pokeršnik pa z zanesljivim sprejemom.

V ljubljanski vrsti sta manjkala slovenski reprezentantMatic Videčnik in srbski reprezentant Božidar Vučićević, kot gosta sta v njihovem dresu nastopila Črtomir Bošnjak, sicer igralec kranjskega Triglava, in Filip Rutar, igralec Črnuč. Tudi pri drugih ekipah so manjkali reprezentanti, ki bodo v ekipah na olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu.