ACH s šesto zaporedno zmago v prvenstvu

Na tekmi 6. kroga državnega prvenstva v odbojki smo v Murski Soboti spremljali obračun med domačo ekipo Panvite Pomgrad in aktualnimi državnimi prvaki, ekipo ACH Volley Ljubljana. Slednji so se z rezultatom 3:0 veselili pete zaporedne prvenstvene zmage.

Jošt Kržič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tekmo so bolje odprli gostje iz Ljubljane in po bloku ter uspešnem napadu Alena Pajenka povedli s 3:1. Zmaji so si že do sredine uvodnega niza priigrali visoko prednost, z dvema zaporednima asoma je zablestel Klemen Šen (7:12). Sledila je prekinitev na zahtevo domačega trenerja Dejana Fujsa, vendar to ni spremenilo stanja na igrišču. Ponovno sta izstopala Pajenk in Šen za vodstvo s +7 (11:18). Niz se je zaključil na 15. točki po odličnem napadu Jošta Kržiča (15:25).

ACH Volley - FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V drugem nizu smo videli boljši odpor odbojkarjev Panvite, ki so bili do 13. točke poravnani s favoriziranimi gosti. V nadaljevanju so odbojkarji ACH Volleyja prestavili v prestavo višje, Jan Klobučar je dvakrat uspešno napadal za prednost ob vstopu v končnico (17:20). Nejc Najdič je zaključil niz z uspešnim varanjem (22:25). Podobno kot v drugem, smo tudi v prvi polovici tretjega niza spremljali izenačen dvoboj. Pajenk je z asom oddaljil ljubljansko ekipo na +3, razpoloženi Alen Šket pa z dvema napadoma na +4 (17:21). Zmaji so izkoristili šele četrto zaključno žogo za novo zmago in nadaljevanje niza neporaženosti v prvenstvu.

ACH Volley FOTO: Damjan Žibert icon-expand