Odbojka

ACH s šesto zaporedno zmago v prvenstvu

Murska Sobota, 23. 11. 2025 18.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Na tekmi 6. kroga državnega prvenstva v odbojki smo v Murski Soboti spremljali obračun med domačo ekipo Panvite Pomgrad in aktualnimi državnimi prvaki, ekipo ACH Volley Ljubljana. Slednji so se z rezultatom 3:0 veselili pete zaporedne prvenstvene zmage.

Jošt Kržič
Jošt Kržič FOTO: Aljoša Kravanja

Tekmo so bolje odprli gostje iz Ljubljane in po bloku ter uspešnem napadu Alena Pajenka povedli s 3:1. Zmaji so si že do sredine uvodnega niza priigrali visoko prednost, z dvema zaporednima asoma je zablestel Klemen Šen (7:12). Sledila je prekinitev na zahtevo domačega trenerja Dejana Fujsa, vendar to ni spremenilo stanja na igrišču. Ponovno sta izstopala Pajenk in Šen za vodstvo s +7 (11:18). Niz se je zaključil na 15. točki po odličnem napadu Jošta Kržiča (15:25).

ACH Volley -
ACH Volley - FOTO: Damjan Žibert

V drugem nizu smo videli boljši odpor odbojkarjev Panvite, ki so bili do 13. točke poravnani s favoriziranimi gosti. V nadaljevanju so odbojkarji ACH Volleyja prestavili v prestavo višje, Jan Klobučar je dvakrat uspešno napadal za prednost ob vstopu v končnico (17:20). Nejc Najdič je zaključil niz z uspešnim varanjem (22:25).

Podobno kot v drugem, smo tudi v prvi polovici tretjega niza spremljali izenačen dvoboj. Pajenk je z asom oddaljil ljubljansko ekipo na +3, razpoloženi Alen Šket pa z dvema napadoma na +4 (17:21). Zmaji so izkoristili šele četrto zaključno žogo za novo zmago in nadaljevanje niza neporaženosti v prvenstvu.

ACH Volley
ACH Volley FOTO: Damjan Žibert

Kržič je po tekmi pohvalil domače navijače in poudaril, da so Ljubljančani svojo pozornost že usmerili proti četrtkovi tekmi: "Lepo vzdušje v Murski Soboti in naša zaslužena zmaga. Tekmo smo imeli pod kontrolo in jo mirno pripeljali v svojo korist. Super je videti polne tribune tudi na gostovanjih. Zdaj ves svoj fokus usmerjamo v četrtkovo povratno tekmo na domačih tleh z Radničkim."

V četrtek odbojkarje ACH-ja čaka odločilna tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov. V Hali Tivoli bodo gostili Radnički iz Kragujevca, ki so ga na prvi tekmi v Srbiji premagali z rezultatom 3:0. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

