ACH 'zmrznil' v Sibiriji za najbrž že usoden tretji poraz

S tretjim porazom so igralci ACH Volleyja izgubili realne možnosti, da si zagotovijo drugo mesto v skupini in nastop v izločilnih bojih. Kuzbas, ruski prvak, ki je na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani izgubil z 2:3, to sta tudi edini točki, ki jih je oddal, ima zdaj v skupini B deset točk, Fakel Novi Urengoj osem, Berlin Recycling štiri in ACH dve. Varovanci Matije Pleškakljub solidnemu odporu v posameznih nizih niso imeli možnosti za novo presenečenje. Rusi so od prve točke kazali izredno motiviranost, s servisom in bloki so si v vsakem nizu priigrali prednost, ki so jo držali do konca. Še najdlje so bili gosti v igri, v tretjem nizu, ko so še vodili z 19:18.

Za ugodnejši rezultat bi moral ACH narediti kakšno napako manj pri začetnih udarcih, imeti pa bi moral tudi bolj razpoloženega korektorja Božidarja Vučićevića, ki je bil na prvi tekmi najzaslužnejši za zmago Ljubljančanov. Gosti so v prvem nizu potrebovali kar nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. Na začetku so s servisom naredili ogromno napak, v napadu so imeli težave s tekmečevim blokom, posledica tega je bila, da so domači povedli z 9:4 in 13:7. Pleško se je hitro odločil za zamenjavo korektorja, Vučićevića je zamenjal Petar Đirlić. Prav slednji je z asom znižal izid na 11:14. Ljubljančani so nato nekajkrat prišli na tri točke zaostanka, pri izidu 20:18 celo le na dve, toda v končnici so storili nekaj napak, se dvakrat dotaknili mreže, gostitelji so dosegli štiri zaporedne točke, kar je bilo dovolj za vodstvo 1:0.

Tudi v drugem nizu je bil Kuzbas praktično od začetka do konca, vendar si večje prednosti ni priboril, največ je vodil za tri točke. Tudi z 19:16, toda Matej Kök, ki je za servis vstopil v igro, je z asom znižal na 19:18. A Rusi so hitro odgovorili, z asom Mihajla Ščerbakova, enim od njegovih treh na tekmi, so spet ušli na tri točke, si priigrali tri zaključne žoge, izkoristili so tretjo. "Oranžni zmaji" so se odlično držali tudi v tretjem nizu, ko so nekajkrat prišli v vodstvo. Nazadnje so vodili z 19:18, a nato spet slabo odigrali končnico. Vučićević, ki se je v drugem nizu vrnil v igro, je nanizal nekaj napak, domači so povedli s 23:19, zaostanka pa slovenski prvaki niso več izničili. Igralci ACH so na tekmi celo dosegli več točk (48:47), a pokopale so jih napake, kar 18 so jih naredili s servisi. Tudi v bloku so bili Rusi dominantni, z njim so dosegli 11 točk, Slovenci le eno.

Izid:

Kuzbas Kemerovo ‒ ACH Volley 3:0 (19, 23, 21)

* Dvorana Kuzbas Arena, gledalcev 3000, sodnika: Jettkandt (Nizozemska), Halasz (Madžarska).

* Kuzbas Kemerovo: Podlesnih 13, Demakov, Karpuhov, Kobzar 2, Sivoželez 7, Ljasov, Pakšin, Pasickij 5, Krečetov, Ščerbakov 11, Glivenko 9, Kerminen, Tavasijev.

* ACH Volley: Flajs, Vučićević 10, Kumer, Purić 3, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 7, Okroglič 6, Vilimanović 2, Pokeršnik 13, Videčnik 6, Kök 1.