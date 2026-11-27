Med vidnejšimi posamezniki ljubljanske ekipe je bil znova Rok Bračko, ki je k zmagi prispeval 17 točk. Dvaindvajsetletni sprejemalec se je po tekmi strinjal, da so imeli Ljubljančani večji del obračuna pod nadzorom, čeprav pot do zmage ni bila ves čas enostavna. "Na trenutke je bila tekma odprta, skoraj ves čas je šlo točko po točko. Ko pa smo si priigrali prednost, je bilo lažje dihati, igrati, se nekoliko sprostiti in odigrati svojo igro. Takrat nasprotnik ni mogel več priti zraven," je dejal. Ob tem je opozoril, da si pretiranega popuščanja ne smejo privoščiti. V preteklosti so namreč že znali zapraviti podobno prednost. "Nimam rad, ko se preveč sprostimo, saj lahko hitro izgubiš nekaj točk. Tega si ne smeš privoščiti, sploh pa ne od zdaj naprej."
V Tivoliju sicer ni bilo čutiti pretirane živčnosti, čeprav je bila na kocki uvrstitev v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Ljubljančani se niso zanašali na prednost s prve tekme, saj so vedeli, da je Baku v prejšnjih kvalifikacijskih krogih že znal obrniti razplet povratnega obračuna. Pričakovali so, da bodo gostje tokrat pokazali še boljšo igro kot na domačem igrišču. Pomembnejše od rezultata prve tekme je bilo zaupanje v lastne sposobnosti in soigralce. "Veliko igramo skupaj, poznamo se in si zaupamo. Vemo, da smo vsi kakovostni igralci. Tudi če kdo dobi kakšen blok ali naredi napako pri podaji, vemo, da bo igra prej ali slej stekla, če bomo ohranili enako energijo in vztrajali pri svojem."
Za Bračka je bil preboj v skupinski del tudi z vidika nadaljevanja sezone izjemno pomemben. Kot je poudaril, brez zmage nadaljevanja tekmovanja sploh ne bi bilo, zato je bila uvrstitev eden od osnovnih ciljev ekipe. Zdaj se lahko Ljubljančani osredotočijo na nove izzive, pri čemer bo pomembna tako telesna kot psihološka priprava. "Zmaga je bila super pomembna, zdaj pa gledamo samo naprej in se želimo čim bolje pripraviti na naslednje tekme, tako fizično kot psihično."
Ob tem ni pozabil pohvaliti soigralca Roka Jerončiča, ki je po njegovem mnenju s svojimi servisi v pomembnih trenutkih naredil razliko. Njegovo dobro formo je bilo mogoče zaznati že na jutranjem treningu, je pojasnil. "Res je našel svoj servis in ga lepo zadeval. To je bilo pomembno v določenih trenutkih. Dobro je imeti še kakšnega takšnega igralca, ki lahko naredi razliko na servisu. Imamo že kar nekaj igralcev, ki lahko dosežejo as, kar je za nasprotnika zelo težko."
Mladi sprejemalec je sicer eden od mlajših članov ljubljanske zasedbe, a ima za seboj že precej razgibano odbojkarsko pot, ki jo je začel v Framu, nadaljeval v Hočah, od poletja 2019 pa je bil del mariborske ekipe, kjer se je uveljavil tudi na članski ravni. V mladih letih je bil uspešen tudi v odbojki na mivki. Leta 2024 se je prvič podal v tujino, najprej k francoskemu Paris Volleyju, nato v Chaumont, pred prihodom v Ljubljano pa je igral še za maroškega prvaka iz Rabata. Pomemben del njegove poti je tudi slovenska reprezentanca, s katero je leta 2023 osvojil bron na evropskem prvenstvu, leta 2026 pa še zgodovinsko bronasto kolajno v Ligi narodov.
Oranžne zmaje tako sedaj čaka skupinski del lige prvakov, v katerem bodo njihovi nasprotniki Berlin Recycling Volleys, Galatasaray in Panathinaikos. Slovenski reprezentant meni, da bodo morali predvsem ohraniti konstantnost in se izogniti večjim nihanjem v igri. Zaveda se kakovosti tekmecev, a hkrati verjame, da lahko Ljubljančani posežejo po dobrem rezultatu. "Dali bomo vse od sebe in poskušali čim bolj konstantno odigrati. Če nam to uspe, imamo velike možnosti, da naredimo dober rezultat. Tega se zavedamo, prav tako pa vemo, da bomo morali to pokazati na igrišču, saj bo sicer proti takšnim nasprotnikom težko."
Skupino vidi kot dobro priložnost, predvsem zato, ker bo po njegovem veliko odvisno od same ekipe in njene predstave. Pri tem ne želi vnaprej obljubljati zmag, vendar verjame, da se lahko z vsakim nasprotnikom enakovredno kosajo, če bodo pokazali pravo raven igre. "Če bomo igrali res dobro, ne morem trditi, da bomo zmagali, lahko pa bomo nudili dober odpor in se potegovali za zmago. Če bomo imeli preveč črnih minut na igrišču, pa bomo izgubili proti vsakemu nasprotniku. Dobro je, da smo odvisni sami od sebe."
Priložnost, ki jo prinaša takšna skupina, je po njegovem treba sprejeti z visokimi cilji in brez strahu pred uglednejšimi tekmeci. V ljubljanskem taboru si namreč ne želijo zgolj sodelovati, temveč se na vsaki tekmi potegovati za zmago. "Vedno imamo visoke cilje. Na vsako tekmo moramo iti na zmago, se pripraviti na nasprotnika in se ga ne bati. Na igrišče moramo stopiti suvereno. To je naš cilj."
Ljubljanski odbojkarji bodo prvo tekmo odigrali 9. decembra, ko bodo gostovali pri nemškem Berlin Recycling Volleys. Obračun v dvorani Max-Schmeling-Halle se bo začel ob 19. uri. V skupini A jih nato čakata še domača obračuna z Galatasarayem in Panathinaikosom ter povratna gostovanja v Istanbulu in Atenah, medtem ko bo drugi obračun z Berlinčani odigran v Ljubljani.
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