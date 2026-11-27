Med vidnejšimi posamezniki ljubljanske ekipe je bil znova Rok Bračko, ki je k zmagi prispeval 17 točk. Dvaindvajsetletni sprejemalec se je po tekmi strinjal, da so imeli Ljubljančani večji del obračuna pod nadzorom, čeprav pot do zmage ni bila ves čas enostavna. "Na trenutke je bila tekma odprta, skoraj ves čas je šlo točko po točko. Ko pa smo si priigrali prednost, je bilo lažje dihati, igrati, se nekoliko sprostiti in odigrati svojo igro. Takrat nasprotnik ni mogel več priti zraven," je dejal. Ob tem je opozoril, da si pretiranega popuščanja ne smejo privoščiti. V preteklosti so namreč že znali zapraviti podobno prednost. "Nimam rad, ko se preveč sprostimo, saj lahko hitro izgubiš nekaj točk. Tega si ne smeš privoščiti, sploh pa ne od zdaj naprej." V Tivoliju sicer ni bilo čutiti pretirane živčnosti, čeprav je bila na kocki uvrstitev v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Ljubljančani se niso zanašali na prednost s prve tekme, saj so vedeli, da je Baku v prejšnjih kvalifikacijskih krogih že znal obrniti razplet povratnega obračuna. Pričakovali so, da bodo gostje tokrat pokazali še boljšo igro kot na domačem igrišču. Pomembnejše od rezultata prve tekme je bilo zaupanje v lastne sposobnosti in soigralce. "Veliko igramo skupaj, poznamo se in si zaupamo. Vemo, da smo vsi kakovostni igralci. Tudi če kdo dobi kakšen blok ali naredi napako pri podaji, vemo, da bo igra prej ali slej stekla, če bomo ohranili enako energijo in vztrajali pri svojem." Za Bračka je bil preboj v skupinski del tudi z vidika nadaljevanja sezone izjemno pomemben. Kot je poudaril, brez zmage nadaljevanja tekmovanja sploh ne bi bilo, zato je bila uvrstitev eden od osnovnih ciljev ekipe. Zdaj se lahko Ljubljančani osredotočijo na nove izzive, pri čemer bo pomembna tako telesna kot psihološka priprava. "Zmaga je bila super pomembna, zdaj pa gledamo samo naprej in se želimo čim bolje pripraviti na naslednje tekme, tako fizično kot psihično."

Rok Jerončič FOTO: 24ur.com

Ob tem ni pozabil pohvaliti soigralca Roka Jerončiča, ki je po njegovem mnenju s svojimi servisi v pomembnih trenutkih naredil razliko. Njegovo dobro formo je bilo mogoče zaznati že na jutranjem treningu, je pojasnil. "Res je našel svoj servis in ga lepo zadeval. To je bilo pomembno v določenih trenutkih. Dobro je imeti še kakšnega takšnega igralca, ki lahko naredi razliko na servisu. Imamo že kar nekaj igralcev, ki lahko dosežejo as, kar je za nasprotnika zelo težko." Mladi sprejemalec je sicer eden od mlajših članov ljubljanske zasedbe, a ima za seboj že precej razgibano odbojkarsko pot, ki jo je začel v Framu, nadaljeval v Hočah, od poletja 2019 pa je bil del mariborske ekipe, kjer se je uveljavil tudi na članski ravni. V mladih letih je bil uspešen tudi v odbojki na mivki. Leta 2024 se je prvič podal v tujino, najprej k francoskemu Paris Volleyju, nato v Chaumont, pred prihodom v Ljubljano pa je igral še za maroškega prvaka iz Rabata. Pomemben del njegove poti je tudi slovenska reprezentanca, s katero je leta 2023 osvojil bron na evropskem prvenstvu, leta 2026 pa še zgodovinsko bronasto kolajno v Ligi narodov.

icon-chevron-right 1 15 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: ACH Volley vs. Baku Luka Kotnik



























