Oranžni zmaji turnir v Berlinu začeli s porazom

Nemci, ki so imeli tako kot tekmeci nekaj težav s poškodbami - pri obeh sta poškodovana prva podajalca, za razliko od Gregorja Ropreta pri domačih Rus Sergej Grankin ni igral, so bili boljši tekmec, a slovenskih prvakov niso nadigrali. ACH je svojo priložnost zapravil v drugem nizu, ko je vodil z 21:19, nato pa dovolil, da so gostitelji osvojili tri zaporedne točke, pozneje pa izkoristili že prvo zaključno žogo. Berlinčani so v prvem nizu pokazali odlično igro, Ljubljančanom prave priložnosti niso ponudili, pa čeprav so ti izvajali dober pritisk s servisom, dosegli tudi tri ase. Toda domači so bili nezaustavljivi v napadu, v katerem je blestel predvsem ameriški korektor Benjamin Patch. Američan je svoj strelski šov nadaljeval tudi v drugem nizu. A v njem so tudi Ljubljančani dobro odgovarjali. Zmajem se je ponudila priložnost, ki pa je niso izkoristili. Posledica je bil tudi slab začetek tretjega niza, v katerem so Nemci, pri katerih je Patch stopil s "plina", pri nabiranju točk pa sta ga zamenjala Francoza Samuel Tuia in Timothee Carle, ušli, toda slovenski prvaki so se jim približali, jim ves čas dihali za ovratnik, v končnici pa so bili spet premalo zbrani.

Ljubljančani bodo na berlinskem turnirju, enemu od dveh v predtekmovanju - turnirski sistem je zamenjal običajni sistem s tekmo doma in v gosteh, v sredo prosti, saj je Jastrzebski Wegiel, s katerim bi se morali meriti, zaradi okužb s covidom-19 nastop odpovedal. V četrtek bodo izbranci Matije Pleška igrali proti Zenitu Kazanu, najboljši evropski ekipi zadnjega desetletja.