Makedonski reprezentant v taboru oranžnih zmajev

Nikola Gjorgiev, ki igra na položaju korektorja, je v svoji dosedanji karieri zastopal barve številnih evropskih velikanov, med katerimi najbolj izstopajo Paris Volley, VfB Friedrichshafen ter İnegöl Belediyesi, od koder tudi prestopa v Ljubljano. Pot ga je ponesla tudi v deželo vzhajajočega sonca, kjer se je v sezoni 2016/2017 s Toray Arrows veselil naslova japonskega prvaka. Klub ACH Volley Ljubljana bo tako enajsti klub v bogati karieri Gjorgieva. 196 centimetrov visoki Gjorgiev je že nemalokrat opozoril nase z vrhunskimi predstavami tako v dresu reprezentance kot tudi v klubskih barvah. Kar tri leta zapored je bil izbran za najboljšega napadalca v drugorazrednem reprezentančnem tekmovanju – evropski srebrni ligi. Gjorgiev je sicer tudi stari znanec slovenskega občinstva, saj je leta 2019 na Evropskem prvenstvu slovenski reprezentanci prizadejal enega izmed dveh porazov v skupinskem delu tekmovanju. Ob podpisu sodelovanja je Gjorgiev za klubsko spletno stran dejal: "Sem zelo vesel in počaščen, da prihajam v tako organiziran klub. Že od malih nog spremljam ACH in vedno je bil moj cilj, da nekoč tukaj tudi zaigram. Na Ljubljano me vežejo lepi spomini, saj smo tukaj z makedonsko reprezentanco zmagali tekmo Evropskega prvenstva leta 2019 ravno proti domači zasedbi." Gjorgiev prav tako ni skrival veselja nad sestavo ekipe v prihodnji sezoni in ob tem dodal: "Ekipa, ki se sestavlja za bodočo sezono, je zelo močna in sposobna klub popeljati do vseh domačih lovorik ter do odmevnega rezultata v evropskih tekmovanjih. Hvala klubu ACH Volley za zaupanje."

Nova okrepitev oranžnih zmajev je trenutno na zasluženem odmoru do 11. julija, ko ga z reprezentanco Severne Makedonije čaka začetek priprav na prihajajoče Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v mesecu septembru.