Oranžni zmaji po preobratu do druge finalne zmage

ACH Volley le še zmaga loči od 18. zvezdice v državnem prvenstvu. Za drugo zmago v seriji pa so se morali pošteno potruditi, saj so zaostajali z 0:2 v nizih proti tekmecem iz Kamnika. Slednji so po novem porazu precej oddaljeni od četrtega naslova državnih prvakov, prvem po sezoni 2002/03. V prvem nizu so do vodstva s 6:2 hitro prišli gosti, a so se domači takoj približali na vsega točko. Varovanci Mladena Kašića so za dve točki vodili pri izidu 12:10 po uspešno zaključenem napadu Nikole Gjorgieva, nato pa so domači na krilih bučne podpore v dvorani povedli in se odlepili Ljubljančanom na tri točke razlike (17:14). Tudi minuta odmora gostom ni pomagala, saj so Kamničani še stopnjevali ritem in niz dobili s 25:20.

Tudi v drugem so bili večino časa korak pred tekmecem odbojkarji Calcita. Jan Klobučar jim je z uspešnim napadom prinesel vodstvo treh točk (16:13), a to ni zmedlo 17-kratnih prvakov, ki so hitro obrnili potek niza ter povedli s 23:20. Ko se je zdelo, da bodo domačine strli in izenačili, so se Kamničani ekspresno vrnili in na razliko dobili tudi drugi niz (26:24). V tretjem je po izenačenem začetku ACH prvi prišel do občutnejše prednosti pri 15:12, a so domači najprej izenačili na 18:18, nato pa tudi povedli z 20:19. S tremi zaporednimi točkami so udarec vrnili Ljubljančani, ki so niz tudi dobili s 25:22.

V četrtem so bolje začeli Kamničani, ki so s štirimi zaporednimi točkami povedli z 10:7. Odbojkarji iz prestolnice so kljub vsemu dihali za ovratnik razpoloženim Kamničanom, ki so imeli točko ali dve prednosti v lovu na izenačenje v seriji. So se pa nato nekoliko razvnele strasti pri domačih, potem ko sta dve mejni odločitvi glavnega sodnika Dejana Jovanoviča šli v korist gostov. Ljubljančani so povedli s 16:15, Matija Pleško pa je moral vzeti odmor, da je pomiril svoje varovance. Po izenačenju na 18:18 so pokalni prvaki dobili šest od naslednjih sedmih točk in kljub jurišu Calcita izsilili odločilni peti niz. Bolje so ga začeli favorizirani Ljubljančani, ki so takoj povedli z dvema točkama prednosti. Ta je narasla na tri pri 8:5 ter na pet pri 13:8, kar je bilo dovolj za popoln preobrat v kamniški športni dvorani.

Znova je bil najbolj točkovno uspešen Gjorgiev, ki se je ustavil pri 24 točkah, 17 jih je pri Ljubljančanih dodal Jan Pokeršnik. Pri domačih sta po 18 točk prispevala Jan Klobučar in Danilo Pavlović, Mitja Gasparini jih je dodal 15.

ACH tako ostaja pri vsega enem porazu v sezoni iz polfinalnega poraza v evropskem pokalu challenge. Danes so zabeležili že 53. zmago v vseh tekmovanjih ter 27. v državnem prvenstvu. V njem so sploh prvič oddali dva niza.

Izid, finale, 1. DOL za moške, 2. tekma:

Calcit Volley - ACH Volley 2:3 (25:20, 26:24, 22:25, 22:25, 9:15 )