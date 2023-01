ACH lovi napredovanje v izločilne boje Lige prvakov, v prvem nizu uspešni

Tako ekipa iz Slovenije kot tudi tista turška štejeta po dve zmagi. ACH Volley je bil v tem tekmovanju dvakrat uspešnejši od nemške ekipe Powervolleys Düren, na drugi strani so tudi igralci Ziraat Bank nanizali zmago proti Nemcem ter eno proti Ljubljančanom v polni hali Tivoli. Domačini so sicer povedli z rezultatom 2:1, toda na koncu so bili Turki uspešnejši in tekmo dobili 2:3. "Imeli smo svoje priložnosti, sploh proti Ziraatu v Hali Tivoli. Tam bi že bilo lahko odločeno, kdo bo napredoval," je pred časom dejal libero ljubljanske ekipe, Jani Kovačič .

"Trenutno zasedamo drugo mesto v naši skupini E. Pomembna tekma bo tekma v Turčiji, ki bo odločala, in tam šteje samo zmaga. Za napredovanje imamo dejansko odlične opcije. Toda Turki igrajo doma, kar pomeni, da bodo igrali dosti boljše, kot so igrali pri nas. Tako da mislim, da bo tudi tista tekma kar težka. Če damo vse od sebe, je veliko možnosti, da jih lahko premagamo," nam je še zaupal.

V Ankari se je tekma začela precej izenačeno, Ljubljančani so sicer delovali pogumno in povedli 6:8. Matej Kök je udaril za 11. točko Slovencev (9:11), za izenačenje na 13. točki, pa je, na drugi strani poskrbel Nizozemec Bennie Tuinstra. Izid je bil nato izenačen tudi na 19. točki, toda Martin Atanasov je v nadaljevanju poskrbel za vodstvo domačinov (20:19). Drugi as Köka je Ljubljančane znova vrnil v ospredje (20:21). Ko je hip za tem še enkrat ponovil odličen začetni udarec, je z drugim zaporednim asom prednost gostov še povečal (20:22). Čeprav so se Turki vrnili (23:23), pa je na koncu prvi niz pripadal Ljubljančanom (23:25).

Tudi igra v drugem nizu je bila na začetku precej izenačena, kar se je odražalo tudi na rezultatu. Izenačeno je bilo na sedmi točki in nato tudi na 10. Odlični blok za katerega je poskrbel Mašulović, je Ljubljančanom pripisal točko prednosti (10:11), as Koncilje pa je v nadaljevanju prednost še povečal (10:12). Razumljivo se je po tem za 'time out' odločila domača ekipa.