Oranžni ljubljanski zmaji Kanalcem niso dovolili upati

Kanalci so bili v Ljubljani videti, kot da so se že zadovoljili z drugim mestom, s katerim so izpolnili ali celo presegli cilj z začetka prvenstva. Pravega odpora branilcem naslova namreč niso nudili, predvsem zaradi svoje slabe igre, ljubljanski ekipi se za uspeh niti ni bilo potrebno močno truditi.

Finalna serija moškega državnega odbojkarskega prvenstva se je začela po napovedih. Odbojkarji ACH Volleyja na prvi tekmi v Tivoliju niso imeli nikakršnih težav, gladko so premagali Alpacem Kanal in tako storili prvi korak proti 21. naslovu državnega prvaka.

Na začetku tekme so gosti sicer povedli z 2:0, to pa je bilo tudi edino njihovo vodstvo. ACH je s servisi Klemna Šena takoj odgovoril, dosegel šest zaporednih točk, sredi niza vodil že za sedem točk in se sprehodil do vodstva z 1:0. Svoj sprehod je nadaljeval v drugem. Kanalci so s tremi zaporednimi sicer še izničili zaostanek 0:3 s samega začetka, a nato nadaljevali nizanje napak, v drugem delu tekme so osvojili vsega 14 točk, za odtenek uspešnejši so bili v tretjem.

Že podatek, da je bil Šen z le desetimi točkami najučinkovitejši igralec tekme, pove veliko. Večino točk so Ljubljančanom podarili tekmeci, pri katerih je Vid Ranc dosegel devet točk. Ekipi igrata na tri dobljene tekme, druga bo na sporedu v petek, 18. aprila v Kanalu. "Predvsem odličen servis in posledično čvrst blok sta nama danes omogočila pot do enostavne zmage. Čestitam fantom za prikazano igro, se pa zavedamo, da nas že v petek v Kanalu čaka bistveno težje delo. Misli so že usmerjene k naslednji tekmi, do takrat pa se moramo dobro spočiti in pripraviti," je po tekmi dejal domači trener Matjaž Hafner.

Izid, finale, 1. tekma:

ACH Volley - Alpacem Kanal 3:0 (25:19, 25:14, 25:17)