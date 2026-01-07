'Čaka nas obračun proti eni boljših ekip na svetu'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Turški prvaki prihajajo v Ljubljano kot vodilna ekipa domačega prvenstva, v dosedanjih 13 kolih pa so zgolj enkrat izgubili (pred mesecem dni doma proti Halkbanku). Dobro so začeli tudi nastope v Ligi prvakov, saj so v prvem kolu s 3:1 doma premagali Tours VB, prvaka Francije. Pri turški ekipi je sicer le pet igralcev doseglo točke, največ Nizozemec Nimir Abdel-Aziz (18) in Poljak Tomasz Fornal (16), po 13 sta jih prispevala Francoz Trevor Clevenot in Turek Bedirhan Bülbül,12 jih je dodal Turek Emre Vahit Savas.

Luka Marovt FOTO: Luka Kotnik

Moštvo iz turške prestolnice je sicer v zadnjih petih letih v močni konkurenci kar štirikrat osvojilo naslov državnih prvakov, v elitnem evropskem tekmovanju pa so bili pred dvema letoma v polfinalu. ACH Volley Ljubljana in Ziraat Bankkart sta v isti skupini lige prvakov igrala že v sezoni 2022/23, ko so bili tako v Ljubljani kot v Ankari s 3:2 boljši Turki.

V gnezdu oranžnih zmajev že z nestrpnostjo pričakujejo prvo domačo tekmo v elitnem tekmovanju in podporo s polnih tribun. Na zadnji prvenstveni tekmi so Ljubljančani v soboto v Mariboru s 3:0 ugnali trdoživo ekipo I-Vent Maribora, z največ točkami (21) se je izkazal Tonček Štern. "Jutri nas čaka 2. krog skupinskega dela lige prvakov proti eni najboljših ekip na svetu. Čaka nas zahtevna naloga in nasprotnik z najvišjimi ambicijami v ligi prvakov. Tudi mi imamo svoje načrte za četrtkovo tekmo in veliko željo, da presenetimo Ziraat pred domačo publiko. Igralci so visoko motivirani in se pripravljeni boriti za vsako točko, kar me veseli in navdaja z optimizmom," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Igor Kolaković.

Igor Kolaković FOTO: Luka Kotnik