'Čaka nas obračun proti eni boljših ekip na svetu'

Turški prvaki prihajajo v Ljubljano kot vodilna ekipa domačega prvenstva, v dosedanjih 13 kolih pa so zgolj enkrat izgubili (pred mesecem dni doma proti Halkbanku). Dobro so začeli tudi nastope v Ligi prvakov, saj so v prvem kolu s 3:1 doma premagali Tours VB, prvaka Francije. Pri turški ekipi je sicer le pet igralcev doseglo točke, največ Nizozemec Nimir Abdel-Aziz (18) in Poljak Tomasz Fornal (16), po 13 sta jih prispevala Francoz Trevor Clevenot in Turek Bedirhan Bülbül,12 jih je dodal Turek Emre Vahit Savas.
Moštvo iz turške prestolnice je sicer v zadnjih petih letih v močni konkurenci kar štirikrat osvojilo naslov državnih prvakov, v elitnem evropskem tekmovanju pa so bili pred dvema letoma v polfinalu. ACH Volley Ljubljana in Ziraat Bankkart sta v isti skupini lige prvakov igrala že v sezoni 2022/23, ko so bili tako v Ljubljani kot v Ankari s 3:2 boljši Turki.
V gnezdu oranžnih zmajev že z nestrpnostjo pričakujejo prvo domačo tekmo v elitnem tekmovanju in podporo s polnih tribun. Na zadnji prvenstveni tekmi so Ljubljančani v soboto v Mariboru s 3:0 ugnali trdoživo ekipo I-Vent Maribora, z največ točkami (21) se je izkazal Tonček Štern. "Jutri nas čaka 2. krog skupinskega dela lige prvakov proti eni najboljših ekip na svetu. Čaka nas zahtevna naloga in nasprotnik z najvišjimi ambicijami v ligi prvakov. Tudi mi imamo svoje načrte za četrtkovo tekmo in veliko željo, da presenetimo Ziraat pred domačo publiko. Igralci so visoko motivirani in se pripravljeni boriti za vsako točko, kar me veseli in navdaja z optimizmom," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Igor Kolaković.
"Komaj čakamo na nov odbojkarski spektakel v Hali Tivoli proti izjemno kakovostnem nasprotniku, ki ima v ligi prvakov le najvišje rezultatske cilje. To za nas pomeni le še dodatno motivacijo, da pred domačimi navijači odigramo najboljšo tekmo sezone in naredimo vse, da zmaga ostane v Ljubljani. Ključna bo podpora s tribun, kjer se zopet nadejamo polnega Tivolija. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi smo že z mislimi pri tekmi," pa je dodal mladi Luka Marovt.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.