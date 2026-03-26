ACH po gostovanju v Piacenzi še kako živ: Pričakujemo, da bodo navijači začutili pomembnost

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubljanska ekipa je imela v Italiji priložnost tudi za še ugodnejši izid. V prvem nizu so varovanci Igorja Kolakovića z izvrstno predstavo, ki so ji ton dajali odlični servisi, hitro visoko povedli. Ko so vodili z 22:16, ni še prav nič kazalo na dramo, vodili so tudi 24:20, toda domači so ubranili vse štiri zaključne žoge, nato v "podaljšku" še tri in se na koncu veselili vodstva.

Igor Kolaković FOTO: Damjan Žibert

Tudi drugem nizu je bilo do izida 21:19 še vse odprto, vendar je ljubljanska ekipa slabo odigrala končnico. Se pa je za to odkupila v tretjem nizu, ki ga je v končnici dobila, potem ko je izkoristila peto zaključno žogo. Četrti niz so nato Ljubljančani dobili zanesljivo, v "tie breaku" pa po izidu 3:3 zašli v krizo, domači so zaporedoma osvojili deset točk, s tem pa se tudi veselili minimalne zmage.

"Po tekmi vsekakor ne smemo biti zadovoljni, saj nas v Ljubljani čaka povratni obračun, ki bo odločal o potniku v finale. Danes smo imeli veliko priložnosti, ki jih tudi nismo izkoristili, vendar smo na drugi strani pokazali borbenost in nepopustljivost, za katero smo bili nagrajeni s petim nizom, v katerem je odločal servis. Zdaj je pomembno, da se spočijemo in pripravimo na povratno tekmo. Pričakujem, da bodo navijači začutili pomembnost naslednje tekme in napolnili Tivoli ter nam tako pomagali do preboja v veliki finale," je po tesnem porazu v Italiji dejal trener Ljubljančanov Kolaković.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Škoda je bilo prvega niza, v katerem smo si ustvarili veliko prednost. Nismo zadovoljni s končnim rezultatom, vendar pa se na drugi strani navdajamo z optimizmom pred tekmo v Tivoliju, kjer pričakujem najboljšo podporo s tribun in velik odbojkarski spektakel," pa je dopolnil kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut.

V ljubljanski vrsti je blestel Tonček Štern, ki je dosegel kar 33 točk, od tega štiri z asi in dve z bloki, se je pa tudi njemu ustavilo v petem nizu, dve njegovi napaki sta bili začetek črne serije. Luka Marovt je prispeval 15 točk, Alen Pajenk pa 11, od tega štiri z bloki.

Tine Urnaut na tekmi v Piacenzi. FOTO: CEV