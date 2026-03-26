Odbojka

ACH po gostovanju v Piacenzi še kako živ: Pričakujemo, da bodo navijači začutili pomembnost

Piacenza, 26. 03. 2026 07.07 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Marko Juvan
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarji ACH Volleyja so se iz Piacenze s prve tekme polfinala pokala Cev vrnili dvignjenih glav. Proti favorizirani italijanski ekipi so sicer izgubili z 2:3, a tako rezultat kot sama igra dajeta upanje, da bodo na povratni tekmi boljši od tekmecev in da se bodo uvrstili v finale. Oranžni zmaji se bodo v finale uvrstili, če bodo zmagali s 3:0 ali 3:1, če bo izid 3:2, bo odločal zlati niz. Vsi drugi izidi bodo v finale odpeljali Italijane. Povratna tekma bo v četrtek v Tivoliju. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

  Gregor Ropret po tekmi v Piacenzi
    Gregor Ropret po tekmi v Piacenzi
  Kapetan Tine Urnaut po tekmi v Piacenzi
    Kapetan Tine Urnaut po tekmi v Piacenzi
Ljubljanska ekipa je imela v Italiji priložnost tudi za še ugodnejši izid. V prvem nizu so varovanci Igorja Kolakovića z izvrstno predstavo, ki so ji ton dajali odlični servisi, hitro visoko povedli. Ko so vodili z 22:16, ni še prav nič kazalo na dramo, vodili so tudi 24:20, toda domači so ubranili vse štiri zaključne žoge, nato v "podaljšku" še tri in se na koncu veselili vodstva.

Igor Kolaković
Tudi drugem nizu je bilo do izida 21:19 še vse odprto, vendar je ljubljanska ekipa slabo odigrala končnico. Se pa je za to odkupila v tretjem nizu, ki ga je v končnici dobila, potem ko je izkoristila peto zaključno žogo. Četrti niz so nato Ljubljančani dobili zanesljivo, v "tie breaku" pa po izidu 3:3 zašli v krizo, domači so zaporedoma osvojili deset točk, s tem pa se tudi veselili minimalne zmage. 

"Po tekmi vsekakor ne smemo biti zadovoljni, saj nas v Ljubljani čaka povratni obračun, ki bo odločal o potniku v finale. Danes smo imeli veliko priložnosti, ki jih tudi nismo izkoristili, vendar smo na drugi strani pokazali borbenost in nepopustljivost, za katero smo bili nagrajeni s petim nizom, v katerem je odločal servis. Zdaj je pomembno, da se spočijemo in pripravimo na povratno tekmo. Pričakujem, da bodo navijači začutili pomembnost naslednje tekme in napolnili Tivoli ter nam tako pomagali do preboja v veliki finale," je po tesnem porazu v Italiji dejal trener Ljubljančanov Kolaković. 

"Škoda je bilo prvega niza, v katerem smo si ustvarili veliko prednost. Nismo zadovoljni s končnim rezultatom, vendar pa se na drugi strani navdajamo z optimizmom pred tekmo v Tivoliju, kjer pričakujem najboljšo podporo s tribun in velik odbojkarski spektakel," pa je dopolnil kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut.

V ljubljanski vrsti je blestel Tonček Štern, ki je dosegel kar 33 točk, od tega štiri z asi in dve z bloki, se je pa tudi njemu ustavilo v petem nizu, dve njegovi napaki sta bili začetek črne serije. Luka Marovt je prispeval 15 točk, Alen Pajenk pa 11, od tega štiri z bloki. 

Tine Urnaut na tekmi v Piacenzi.
Pri italijanski ekipi je Turek Ramazan Efe Mandiraci v statistiko vpisal 23 točk in šest asov, Alessandro Bovolenta pa 21 točk in pet asov. Oba sta pokazala, da je bila skrb ljubljanske ekipe zaradi odličnih začetnih udarcev Piacenze upravičena.

Izid, Pokal Cev, polfinale:
Prva tekma:
Piacenza - ACH Voilley 3:2 (28, 20, -27, -20, 4)
Povratna tekma bo 2. aprila ob 19.50 v Tivoliju. Prenos Kanal A in VOYO.

KOMENTARJI2

zmerni pesimist
26. 03. 2026 08.16
Škoda za prvi set
kala 09
26. 03. 2026 08.03
Fantje odlična tekma,zmanjkalo malo športne sreče,imate jih doma.
