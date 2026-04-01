Pajenk: V Piacenzi smo videli, da je njihova ekipa premagljiva

Pokal CEV (M): ACH Volley - Piacenza FOTO: VOYO

Piacenza je s težavami dobila prvo tekmo, dodatni impulz oziroma dodatno dozo samozavesti pa je minuli vikend zagotovo dobila s tem, ko je po odlični igri na peti tekmi četrtfinala premagala na papirju favorizirano Modeno in se uvrstila v polfinale italijanskega prvenstva.

"To je naša najbolj pomembna sezone. Napetosti ni, je pa veliko pričakovanje, komaj čakamo, da se začne. Na prvi tekmi smo sami izkusili njihov servis, mi pri izvajanju začetnih udarcev nismo imeli svojega dneva, verjamem pa, da imamo v tem elementu rezerve in da v naši dvorani lahko bolje opravimo delo. Veseli smo, da bo Tivoli poln, navijači so naš sedmi igralec, dajejo nam dodatno energijo. V Piacenzi smo videli, da je njihova ekipa premagljiva," trdi izkušeni slovenski reprezentant Alen Pajenk.

Alen Pajenk in Luka Marovt FOTO: Damjan Žibert

ACH Volley je imel na prvi tekmi tudi priložnost za ugodnejši izid. V prvem nizu je zapravil veliko prednost, k sreči pa se jim to ni poznalo v nadaljevanju, kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut pa zagotavlja, da so na priložnosti v Piacenzi pozabili in ne bodo pustile posledic za povratno tekmo.

Urnaut je bil z ACH Volleyjem prvak tega tekmovanja leta 2007, takrat se je še imenovalo Top Teams. Če bo ljubljanska ekipa premagala Piacenzo, se bo v finalu merila z zmagovalcem dvoboja med belgijskim Greenyard Maaseikom in nemškim Lüneburgom, ekipama, ki sta tako kot ACH Volley letošnjo evropsko sezono začeli v ligi prvakov. Prvo tekmo v Belgiji so s 3:1 dobili Nemci, povratna pa bo v četrtek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke