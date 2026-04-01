Odbojka

Pajenk: V Piacenzi smo videli, da je njihova ekipa premagljiva

Ljubljana, 01. 04. 2026 06.00 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan A.M. +2
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarje ACH Volleyja čaka povratna tekma polfinala pokala CEV proti italijanski Piacenzi. V taboru slovenskih prvakov jo ocenjujejo kot tekmo sezone, ki jim ponuja priložnost, da se po 19 letih spet prebijejo v finale drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Vanjo bodo vstopili z zaostankom 2:3 s prve tekme, zato jim v Tivoliju napredovanje zagotavlja zmaga s 3:0 ali 3:1, v primeru zmage s 3:2 pa bo odločal zlati niz. Prenos v četrtek na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 19.50.

  Iz 24UR: ACH v Tivoliju gosti velikana
    02:07
    Iz 24UR: ACH v Tivoliju gosti velikana
  Pogovor z Alenom Pajenkom pred tekmo s Piacenzo
    01:07
    Pogovor z Alenom Pajenkom pred tekmo s Piacenzo
  Pogovor z Luko Marovtom pred tekmo s Piacenzo
    02:49
    Pogovor z Luko Marovtom pred tekmo s Piacenzo
  Kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut
    00:26
    Kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut
  POPkast s kapetanom ACH Volley Tinetom Urnautom
    25:05
    POPkast s kapetanom ACH Volley Tinetom Urnautom
Pokal CEV (M): ACH Volley - Piacenza
Pokal CEV (M): ACH Volley - Piacenza
FOTO: VOYO

Piacenza je s težavami dobila prvo tekmo, dodatni impulz oziroma dodatno dozo samozavesti pa je minuli vikend zagotovo dobila s tem, ko je po odlični igri na peti tekmi četrtfinala premagala na papirju favorizirano Modeno in se uvrstila v polfinale italijanskega prvenstva.

Preberi še Navijači so prepoznali pomembnost tekme: Tivoli bo pokal po šivih

"To je naša najbolj pomembna sezone. Napetosti ni, je pa veliko pričakovanje, komaj čakamo, da se začne. Na prvi tekmi smo sami izkusili njihov servis, mi pri izvajanju začetnih udarcev nismo imeli svojega dneva, verjamem pa, da imamo v tem elementu rezerve in da v naši dvorani lahko bolje opravimo delo. Veseli smo, da bo Tivoli poln, navijači so naš sedmi igralec, dajejo nam dodatno energijo. V Piacenzi smo videli, da je njihova ekipa premagljiva," trdi izkušeni slovenski reprezentant Alen Pajenk.

Alen Pajenk in Luka Marovt
Alen Pajenk in Luka Marovt
FOTO: Damjan Žibert

ACH Volley je imel na prvi tekmi tudi priložnost za ugodnejši izid. V prvem nizu je zapravil veliko prednost, k sreči pa se jim to ni poznalo v nadaljevanju, kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut pa zagotavlja, da so na priložnosti v Piacenzi pozabili in ne bodo pustile posledic za povratno tekmo.

Preberi še Avtogrami? Izraz hvaležnosti za podporo!

Urnaut je bil z ACH Volleyjem prvak tega tekmovanja leta 2007, takrat se je še imenovalo Top Teams. Če bo ljubljanska ekipa premagala Piacenzo, se bo v finalu merila z zmagovalcem dvoboja med belgijskim Greenyard Maaseikom in nemškim Lüneburgom, ekipama, ki sta tako kot ACH Volley letošnjo evropsko sezono začeli v ligi prvakov. Prvo tekmo v Belgiji so s 3:1 dobili Nemci, povratna pa bo v četrtek.

ACH Volley - Piacenza
ACH Volley - Piacenza
FOTO: 24ur.com
odbojka ach cev piacenza

Piacenza v Tivoliju razblinila sanje ACH Volleyja

Navijači so prepoznali pomembnost tekme: Tivoli bo pokal po šivih

bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677