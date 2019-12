ACH poskrbel za zgodnje praznično presenečenje: v Tivoliju klonil ruski prvak

Odbojkarji ACH Volleyja so z odlično predstavo poskrbeli za senzacijo. Z zanesljivim sprejemom so si omogočili uspešne napadalne akcije, v katerih je blestel predvsem Božidar Vučićević, dosegel je kar 36 točk. Rusi, ki so igrali brez prvega zvezdnika, korektorja Viktorja Poletajeva, očitno tudi niso imeli pravega pristopa, kar so motivirani varovanci Matije Pleška znali izkoristiti in ji zadati šele drugi poraz v letošnji sezoni. Z igro so si mogoče zaslužili celo več, po vodstvu z 2:0 so namreč z nekaj smole izgubili dva tesna niza, s tem izgubili točko, a dve rešili v zaključku petega, skrajšanega niza.

Polna tivolska tribuna pod Rožnikom je Ljubljančanom vlila dodatnih moči. Skozi vso tekmo so kazali odlično igro, z zanesljivim sprejemom so si priigrali osnovo za napadalne akcije, ki so jih po pravilu uspešno zaključevali, predvsem je bil razpoložen Božidar Vučićević. Tako je bilo že v prvem nizu, v katerem so imeli krajše krizne trenutke le po vodstvu 10:8, ko so Rusom, pri katerih je takrat odlično serviral Anton Karpuhov, dovolili štiri zaporedne točke in malo pozneje tudi vodstvo s 15:12. A so hitro vzpostavili ravnotežje, izenačili na 15:15, po treh zaporednih točkah Matica Videčnika povedli z 19:18, po točki Petra Đirlića pa še 20:18. Prednost so zadržali vse do konca, Vučićević jim je zagotovil zaključno žogo, drugo je izkoristil Jan Pokeršnik.

ACH-ju je v prvem nizu vse šlo kot po maslu, rapsodija v oranžnem pa se je nadaljevala tudi na začetku drugega. Gostitelji so prišli do vodstva z 9:4 in Rusi kar niso mogli verjeti, kaj se na igrišču dogaja. Z nekaj srečnimi točkami so sicer znižali zaostanek na 9:11, toda zmajem so zalegli nasveti trenerja Matije Pleška ob odmoru, ob servisih Videčnika so dosegli šest zaporednih točk in povedli z 18:10, take prednosti pa niso več mogli zapraviti.

Z vodstvom 2:0 so osvojili prvo točko v ligi, a se s tem niso zadovoljili. Tudi v tretjem nizu, v katerem je gostujoči trener opravil nekaj korekcij in zamenjav, nezadovoljen je bil predvsem z igro korektorja in blokerjev, so igrali zelo dobro. A tudi gosti so bili boljši kot prvih dveh nizih, tako da je bil niz izenačen in negotov. Kuzbas je pred končnico sicer povedel z 22:18, a so ga domači na 23. točki ujeli, izenačil je Pokeršnik. Nato so tudi ubranili zaključno žogo, druge pa ne, saj je Vučićević dobil blok.

Tudi četrti niz se je odločil v končnici. Domači so zadnjič vodili z 18:17, začetni udarci Jaroslava Podlesniha so poskrbele za tri zaporedne točke gostov, kar se je izkazalo za odločilno. Gostitelji so prek Vučićevića izničili prvo zaključno žogo, nato je Srb še dobro serviral, toda na mreži je bil priseben ruski reprezentančni podajalec Igor Kozbzar, ki je poskrbel za izenačenje na 2:2.

Peti niz je bila preslikava večjega dela, gledalci so videli izenačen boj ter dramo na koncu. Vučićević je ACH priboril vodstvo s 14:12 in dve zaključni žogi, ki pa ju ni izkoristil. Neuspešen je bil tudi pri izidu 15:14 in 16:15, nato pa je Videčnik dobil blok, tako da se je prednost preselila na stran gostov. Ti so imeli tudi proti napad za zmago, a jim je Videčnik vrnil milo za drago, dober servis Pokeršnika pa je spet v vodstvo popeljal Ljubljančane. Ti so peto zaključno žogo vendarle spremenili v zmago, zmagovito točko pa je prispeval, kdo drug kot Vučićević.

ACH bo naslednjo tekmo v ligi prvakov igral v torek, 17. decembra, gostoval bo pri še eni ruski ekipi, Fakel Novem Urengoju.