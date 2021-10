Pajenk z Olympiacosom v boj za Ligo prvakov

Alen Pajenk bo, kot je znano že nekaj mesecev, kariero nadaljeval v Grčiji, pri najuspešnejšem grškem klubu. "Vesel sem, da sem podpisal pogodbo z Olympiacosom, klubom z dolgo in bogato zgodovino. Prepričal me je dober projekt z visokimi ambicijami. Želim si zmagovati in upam, da bomo skupaj dosegli veliko dobrih rezultatov," je ob selitvi iz Francije, kjer je nastopal za Stade Poitevin Poitiers, v Grčijo, kjer bo igral prvič, pred dnevi povedal srednji bloker slovenskih srebrnih odbojkarjev. V grškem prvenstvu mu bosta družbo delala Žiga Štern in Sašo Štalekar. Pajenka bomo lahko v moštvu Olympiacos iz Pireja spremljali že v sredo, ko bodo na sporedu kvalifikacije za Ligo prvakov, prve tekme grškega prvenstva s Sašem Štalekarjem pri Panathinaikosu in Žigo Šternom pri Foinikas Syrosu pa bodo 16. oktobra.

Na Poljskem sezono v soboto začenjata Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, ki bosta branila barve tamkajšnjega prvoligaša Asseco Resovia Rzeszow in prvi prvenstveni obračun odigrala proti AZS Olsztynu. Sredi prihodnjega tedna se bodo tekmovanja začela v Franciji, kjer se bo na gostovanju pri Toulousu v dresu Cambraia prvič predstavil Gregor Ropret. V sredo prvi obračun nemškega prvenstva čaka Friedrichshafen, za katerega bo tudi v letošnji sezoni igral Dejan Vinčić, prvi tekmec bo Lueneburg. Friedrichshafen bo nastopal še v Ligi prvakov, v kateri bo z Zenitom iz St. Peterburga igral Tine Urnaut. Slovenskega kapetana uvodna prvenstvena tekma čaka že to soboto proti Neftjaniku. Italijanska Serie A, v kateri bosta naše barve zastopala Tonček Štern in Rok Možič, se bo začela v nedeljo, 10. oktobra. Štern bo z Gas Sales Bluenergy Piacenzo gostil Consar Ravenno, Možičeva Verona Volley bo gostovala pri Itas Trentinu.